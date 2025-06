Phạt 3 cửa hàng của Công ty C.P. Việt Nam 105 triệu đồng

Đoàn liên ngành tỉnh Sóc Trăng kiểm tra cửa hàng Fresh Shop tại huyện Mỹ Xuyên - Ảnh: KHẮC TÂM

Chiều tối 11-6, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cho biết thanh tra của đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ba cửa hàng Fresh Shop thuộc Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam (Công ty C.P. Việt Nam) do vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Theo đó, ba cửa hàng bị xử phạt vì hành vi kinh doanh thực phẩm trong khi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực. Mức phạt 35 triệu đồng/cửa hàng, tổng cộng 105 triệu đồng.

Trước đó, sau khi nhận được phản ánh của ông L.Q.N. (40 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) về việc cửa hàng Fresh Shop trà trộn thịt heo bệnh bán ra thị trường, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Ba cửa hàng của Công ty C.P. Việt Nam ở Sóc Trăng bị phạt 105 triệu đồng

Kết quả kiểm tra của đoàn liên ngành tại bốn cửa hàng C.P. Fresh Shop tại huyện Mỹ Xuyên, thị xã Ngã Năm và thành phố Sóc Trăng cho thấy chưa phát hiện sản phẩm thịt heo, thịt gà bệnh, hôi thối hay hết hạn sử dụng. Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, 3/4 cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.

Ngoài ra, ba cơ sở chưa xuất trình được bản gốc giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và cả bốn cơ sở chưa có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định đối với chủ cơ sở và nhân viên bán hàng.

