Phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các Phó Chủ nhiệm

Phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong

Theo Quyết định số 350, Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (Văn phòng Chính phủ) Đặng Xuân Phong có nhiệm vụ: lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Chính phủ; chỉ đạo xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong (Ảnh: VGP).

Phụ trách các lĩnh vực, công tác: Quan hệ phối hợp công tác của Văn phòng Chính phủ với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội; chiến lược quốc phòng, an ninh và đối ngoại; quan hệ phối hợp công tác giữa Chính phủ với các cơ quan Đảng, Chủ tịch nước; công tác chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ Thủ tướng Chính phủ họp với Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; công tác cán bộ; tổ chức bộ máy; cải cách hành chính; địa giới hành chính; công tác cán bộ của Văn phòng Chính phủ...

Phân công công tác của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân làm nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ; giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ sau:

Phụ trách lĩnh vực kinh tế tổng hợp bao gồm cả kế hoạch và đầu tư, tài chính, nợ công, tiền tệ, ngân hàng, chứng khoán, giá, thống kê, kế toán, kiểm toán, tiền lương, bảo hiểm xã hội, kinh doanh bảo hiểm, casino, đặt cược, thuế, hải quan, thương mại, xuất nhập khẩu, dự trữ quốc gia, dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, chi ngân sách nhà nước, sử dụng dự phòng ngân sách Nhà nước, Quỹ dự trữ tài chính, Quỹ dự trữ ngoại hối, phát hành công trái, trái phiếu Chính phủ...

Phân công công tác của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ sau:

Phụ trách lĩnh vực khoa giáo - văn xã, bao gồm: Lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, người có công và các vấn đề xã hội; khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh; y tế; dân số; phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; văn hóa, thể thao, du lịch; truyền thông, báo chí, xuất bản; giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; lưu trữ nhà nước; phát triển bền vững...

Phân công công tác của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường

Phụ trách các lĩnh vực: giao thông vận tải; trật tự, an toàn giao thông; công nghiệp, năng lượng; khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất; xây dựng; các công trình trọng điểm quốc gia; quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng; cơ chế, chính sách chung về đầu tư, đấu thầu, quy hoạch; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, diêm nghiệp, phát triển nông thôn; hợp tác xã; tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu; giảm nghèo...

Phân công công tác của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng

Phụ trách các lĩnh vực, công tác: thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ; xử lý các vụ kiện nhà đầu tư nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam khởi kiện...

Phân công công tác của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI theo quy định; giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ sau:

Phụ trách các lĩnh vực, công tác: quan hệ quốc tế (bao gồm cả ngoại giao và quan hệ đối ngoại; hội nhập quốc tế; kinh tế đối ngoại); hợp tác quốc tế của Văn phòng Chính phủ...

Phân công công tác của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến

Phụ trách các lĩnh vực: Khoa học công nghệ; đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số, dữ liệu số, công nghệ thông tin, công nghệ số, an toàn thông tin, an ninh mạng, tác chiến không gian mạng.

Phụ trách các lĩnh vực: hành chính; quản trị, hậu cần; chuyển đổi số (bao gồm cả chuyển đổi số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ tổ chức triển khai); tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản (bao gồm cả hạ tầng công nghệ thông tin) của Văn phòng Chính phủ...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/6/2026.

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn