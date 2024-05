Phạm Văn Quyến bất ngờ được ‘đề cử’ làm trợ lý ĐT Việt Nam

Thực ra đây chỉ là đề cử của một trang mạng xã hội có tên “Nghệ An quê tôi”. “Tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Kim Sang Sik vừa nhận chức và chắc chắn sẽ tìm các trợ lý để cùng đồng hành với ông trên con đường dài. Văn Quyến cũng đang làm trợ lý cho đội 1 câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, giá như được chọn anh vào đội ngũ cùng sẽ thật tuyệt vời nhỉ, bỏ qua những quá khứ không tốt đẹp, anh vẫn là một tiền đạo bậc nhất của Việt Nam lúc bấy giờ, và biết đâu đó bản năng sát thủ ở mẫu tiền đạo này lại giúp được nhiều cho thế hệ cầu thủ sau này. Nên nhớ rằng hiện tại đội tuyển vẫn yếu ở ví trí tiền đạo. Còn các bạn nghĩ sao?”, trang Nghệ An quê tôi viết.

Chuyện “đề cử” Văn Quyến nhận được cự quan tâm của khá nhiều CĐV. Phía dưới đã để lại những bình luận trái chiều. Một người có tên Trần Đăng Ngân bình luận: “Giỏi thì cứ giúp cho Như Thuật, giúp SLNA đi đã, sắp rớt hạng rồi kìa! Có làm ở CLB có tốt thì mới lên tuyển QG được chứ!”. Một người khác có tên Tâm Hoàng đồng quan điểm: “Nghĩ sao à? Văn Quyến đang làm trợ lý cho HLV SLNA và SLNA đang chuẩn bị xuống hạng đó”. Trịnh Nguyễn cũng bồi thêm: “ BHL SLNA có ông nào nên hồn đâu mà đòi lên tuyển”.

Dù vậy cũng có rất nhiều ý kiến ủng hộ Phạm Văn Quyến. “Văn Quyến là tiền đạo “độc nhất vô nhị”, là một thân đồng bóng đá, một tiền đạo kỹ thuật điêu luyện. Nếu được làm trợ lý cho đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ là một tấm gương để các cầu thủ học tập. Tất cả chúng ta ai cũng có quá khứ nhưng phải khép lại để hướng tới tương lai thật tươi sáng”, CĐV Đào Văn Thắng bình luận.

Tương tự nickname có tên Hoàng Tử Buồn để lại bình luận khá dài: “Thay vì nói người ta thế này thế kia thì mình nên nghĩ thoáng ra. Cái gì nó qua đi để nó qua đi, bới móc quá khứ của họ ra làm gì. Mình đã hơn người ta được đâu mà nói họ. Sống tốt cho bản thân mình và lo cho gia đình người thân của mình trước đi... Còn ở đâu cũng có người này người kia, không ai là không mắc phải sai lầm ít nhất 1 lần trong đời cả. Quan trọng là họ biết đứng lên bằng chính thực lực của họ để làm lại”.

