Phá tường giải cứu nam thanh niên chui lọt giữa hai vách tường

Đêm 20/3, Công an TP Thuận An (Bình Dương) nhận được tin báo có một nam thanh niên nghi ngáo đá bị kẹt giữa hai vách tường nhà dân tại khu phố 1B, phường An Phú.

Nhận tin báo, Công an điều động phương tiện cùng lực lượng cứu hộ đến hiện trường. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã dùng thiết bị chuyên dụng cắt thủng bức tường, sau đó đưa nam thanh niên ra ngoài an toàn.

Lực lượng chức năng giải cứu nam thanh niên bị mắc kẹt

Nam thanh niên sau khi được giải cứu đã đưa về trụ sở công an

Khi được giải cứu, nam thanh niên nói trên có dấu hiệu vẫn đang phê ma túy, liên tục la hét, muốn bỏ chạy, chống cự lực lượng cứu hộ. Công an đã khống chế nam thanh niên đưa về trụ sở để làm việc. Cơ quan chức năng xác định nam thanh niên dương tính với ma túy.

Trước đó, nam thanh niên có dấu hiệu không tỉnh táo, vào một quán cơm chay rồi trèo lên mái nhà la hét. Sau đó, nam thanh niên bị rơi xuống vách tường, đoạn tiếp giáp với vách tường nhà dân kế bên. Do khoảng trống hẹp nên nam thanh niên này bị mắc kẹt, không thể cử động.

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền Phong