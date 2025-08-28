Phá cửa quán bánh canh thì phát hiện 2 vợ chồng t.ử v.o.ng, 2 con nguy kịch

Nơi xảy ra vụ việc 4 người thương vong nghi do ngạt khí CO từ máy phát điện. Ảnh Báo Hà Tĩnh

Sáng 28-8, người dân xã Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh) phá cửa quán bánh canh thì phát hiện hai vợ chồng chủ quán tử vong, hai con nhỏ bất tỉnh.

Khoảng 8 giờ, người dân thấy quán bánh canh Thiện Mập trên đường Kỳ La, thôn Trần Phú, xã Thiên Cầm không mở cửa như thường lệ. Họ đến gõ nhưng không ai trả lời, trong khi bên trong tỏa ra mùi khí lạ.

Khi phá cửa, mọi người phát hiện hai vợ chồng tử vong, hai con nhỏ bất tỉnh, lập tức trình báo cơ quan chức năng và đưa hai cháu đi cấp cứu.

Ông Võ Tá Nhân - Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm, xác nhận sự việc và cho biết nguyên nhân đang được công an điều tra. "Mấy ngày nay do ảnh hưởng bão số 5, toàn xã mất điện, nhiều hộ dân phải dùng máy phát điện" - ông Nhân nói.

Tại hiện trường, một máy phát điện được tìm thấy bên trong quán. Gia đình nạn nhân có hộ khẩu ở xã Cẩm Trung, thuê mặt bằng tại Thiên Cầm để kinh doanh.

