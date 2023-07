Phá chuyên án, bắt đối tượng chuyên cung cấp ma túy tại thành phố Vinh

Ngô Đức Thành cùng tang vật tại Cơ quan Công an

Qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Vinh phát hiện đối tượng Ngô Đức Thành (sinh năm 1979), trú tại phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh móc nối với các đối tượng trong và ngoài địa bàn nhằm mua bán trái phép chất ma túy. Để qua mắt lực lượng chức năng, Thành đã chia nhỏ và cất giấu ma túy tại nhiều địa điểm trong nhà Thành sau đó bán cho các đối tượng nghiện trong và ngoài địa bàn.

Hoạt động của Ngô Đức Thành làm ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự. Sau khi báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh để xác lập chuyên án. Công an thành phố Vinh đã tập trung lực lượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 28/6/2023, đã phá thành công chuyên án bắt đối tượng Ngô Đức Thành về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 8.000 viên ma túy tổng hợp và 35 gam ma túy đá cùng một số vật chứng liên quan khác.

Đối tượng Ngô Đức Thành bị cơ quan Công an bắt giữ

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.



Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn