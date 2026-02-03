Phà chở 28 hành khách bất ngờ bị chìm, nhiều người nhảy xuống nước

Your browser does not support the video tag.

Một chiếc phà chở 28 hành khách đã bị chìm trong thời tiết xấu ngoài khơi bờ biển Indonesia.

Đoạn clip cho thấy những hành khách và thủy thủ đoàn hoảng sợ bám vào con tàu khi nó từ từ chìm xuống, một số người nhảy xuống vùng nước động ở huyện Muna, Đông Nam Sulawesi.

Chiếc phà cao tốc KM Maligano Star, hoạt động trên tuyến Raha-Maligano, đã bị chìm vào khoảng 17h30 chiều ngày 1/2, theo giờ địa phương.

Chiếc phà chìm xuống nước.

Ông Iptu Muhammad Jufri, Trưởng phòng Quan hệ công chúng của Sở cảnh sát Muna, cho biết: "Con tàu, chở 28 hành khách và 4 thành viên thủy thủ đoàn, bao gồm cả người đi xe máy, đã gặp phải thời tiết xấu. Tất cả mọi người đã được sơ tán an toàn và hiện đang được chăm sóc y tế".

Giới chức cho biết chiếc phà gặp sự cố khi gió mạnh tạo ra những con sóng lớn, khiến nước biển tràn vào phòng máy. Điều này khiến động cơ bị hỏng, làm cho con tàu mất kiểm soát cho đến khi bị chìm.

Cảnh sát xác nhận rằng 8 chiếc xe máy của hành khách đã bị mất cùng với xác phà gần Tanjung Desa Pohorua.

Các quan chức kêu gọi ngư dân và người điều khiển tàu thuyền tuân thủ chặt chẽ các quy định an toàn và theo dõi các bản cập nhật thời tiết chính thức để ngăn ngừa các tai nạn tương tự.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn