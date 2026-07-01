Peru có nữ tổng thống dân cử đầu tiên

Bà Keiko Fujimori đắc cử Tổng thống Peru.

Theo kết quả kiểm phiếu chính thức được ONPE công bố, bà Fujimori giành 50,135% số phiếu, vượt ứng cử viên cánh tả Roberto Sanchez với 49,865%. Chênh lệch giữa hai ứng cử viên chỉ khoảng 49.600 phiếu trong tổng số hơn 18 triệu phiếu hợp lệ, khép lại cuộc đua được đánh giá là sít sao nhất trong nhiều năm qua.

Chiến thắng này đánh dấu lần đầu bà Fujimori, con gái của cựu Tổng thống Alberto Fujimori, bước vào Phủ Tổng thống sau 3 lần thất bại ở vòng hai trong các cuộc bầu cử năm 2011, 2016 và 2021.

Bà Fujimori là gương mặt tiêu biểu của phong trào “Fujimorismo”, theo đuổi đường lối kinh tế thị trường và chủ trương cứng rắn trong đấu tranh chống tội phạm. Phát biểu sau khi giành chiến thắng, bà Fujimori cam kết thành lập một chính phủ có sự tham gia của các chuyên gia độc lập, không chỉ gồm những thành viên đảng FP, đồng thời ưu tiên khôi phục năng lực quản trị nhà nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện an ninh.

Bà Fujimori sẽ điều hành đất nước trong bối cảnh Peru trải qua giai đoạn bất ổn chính trị kéo dài. Trong 10 năm qua, Peru đã có tới 9 tổng thống do các cuộc khủng hoảng chính trị và thay đổi lãnh đạo liên tiếp.

Nguồn tin: nhandan.vn