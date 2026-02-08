Ông Trần Sỹ Thanh: Lập 22 đoàn kiểm tra do Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn

Ông Trần Sỹ Thanh - Ảnh: GIA HÂN

Chiều 7-2, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh đã truyền đạt chuyên đề "Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIV".

Không để có khoảng trống hoặc vùng tối mà kiểm tra, giám sát không vươn tới được

Ông Trần Sỹ Thanh nêu rõ công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành chủ động, kịp thời, toàn diện, đồng bộ, công khai, dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh theo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền và phương pháp trong công tác kiểm tra của Đảng.

Phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức kiểm tra, giám sát, nhất là nâng tầm cơ chế giám sát trong Đảng; gắn công tác kiểm tra, giám sát với các phương thức kiểm soát quyền lực khác.

"Thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát theo phương châm: Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm và trọng điểm.

Chúng ta chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên để chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, ngăn chặn vi phạm từ khi mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn", ông Trần Sỹ Thanh nêu rõ.

Cùng với đó cần nhận thức nhấn mạnh vai trò công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là một trong các phương thức hành động nhằm đảm bảo nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động ngành kiểm tra, từng bước chuyển sang kiểm tra, giám sát trên dữ liệu.

"Nội dung này chúng ta đã làm rất tốt ở kiểm tra thực hiện nghị quyết 18 - tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp", ông Trần Sỹ Thanh thông tin.

Một nội dung khác ông nêu ra là nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và tạo bước tiến mới trong công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

Triển khai thực hiện toàn diện hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và những nhiệm vụ do cấp ủy giao, "không để có khoảng trống hoặc vùng tối mà công tác kiểm tra, giám sát không vươn tới được".

Đồng thời phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng giữa cơ quan kiểm tra, giám sát của Đảng với cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố và xét xử và giám sát xã hội.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: GIA HÂN

Tổng Bí thư sẽ trực tiếp làm trưởng một đoàn kiểm tra

Về nhiệm vụ và phương thức triển khai công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh một số nội dung.

Trong đó cần xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả, có khả năng cảnh báo sớm, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để hạn chế, khuyết điểm tích tụ thành vi phạm lớn và nghiêm trọng...

Tiếp tục triển khai quyết liệt công tác giám sát thường xuyên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các quyết sách quan trọng về phát triển đất nước; giám sát việc giải quyết những vấn đề "nóng" mà dư luận quan tâm, những nội dung phức tạp cần tập trung tháo gỡ.

Ông thông tin ngay sau khi Đại hội XIV kết thúc, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương tập trung tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2026.

Ông cho hay ngay trong tháng 3 sẽ thành lập 22 đoàn do 22 ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư trực tiếp làm trưởng đoàn, kiểm tra 40 tổ chức Đảng trực thuộc.

Ông nhấn mạnh đây là lần đầu tiên quyết rất nhanh về tiến độ, nội dung và thành phần. Các đoàn cơ bản sẽ ổn định trong cả nhiệm kỳ để theo dõi công tác triển khai nghị quyết tại các địa phương, tổ chức Đảng trực thuộc.

"Điểm rất mới là Tổng Bí thư trực tiếp làm trưởng một đoàn kiểm tra. Vì vậy, đề nghị các bí thư cấp ủy cũng phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương mình", ông Trần Sỹ Thanh đề nghị.

Ông nêu thêm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xây dựng chương trình công tác và chương trình hành động của toàn ngành thực hiện nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Từ đó đề nghị các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động triển khai quyết liệt công tác giám sát ngay từ đầu.

Nội dung giám sát tập trung vào việc quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Các vấn đề nóng, nổi cộm như vận hành chính quyền địa phương hai cấp; triển khai dự án, công trình trọng điểm…

Ông cũng đề nghị toàn ngành thực hiện chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả kiểm tra...

Tác giả: THÀNH CHUNG

Nguồn tin: tuoitre.vn