9 sự thật về ham muốn phụ nữ cần được cảm thông

Đàn ông yêu bằng mắt, nhưng phụ nữ lại yêu bằng cả một hệ thống cảm xúc phức tạp. Một lời từ chối gần gũi đôi khi không đơn giản là sự mệt mỏi thể xác, mà là kết quả của một chuỗi những "nút thắt" chưa được tháo gỡ. Bài viết này sẽ giúp các quý ông nhìn thấu 9 lý do khiến nàng né tránh chuyện gối chăn, để từ đó trở thành người đồng hành tinh tế trên hành trình giữ gìn hạnh phúc.

Gánh nặng từ những việc "không tên"

Áp lực việc nhà, chăm sóc con cái và trách nhiệm công sở thường bào mòn sức lực của phụ nữ. Khi cơ thể đã rã rời sau một ngày dài, thứ họ khao khát nhất đôi khi chỉ là một giấc ngủ sâu chứ không phải là sự cuồng nhiệt trên giường ngủ.

Sự thay đổi nội tiết tố

Những giai đoạn như sau sinh, tiền mãn kinh hoặc thậm chí là chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng gây ra sự sụt giảm estrogen đáng kể. Điều này không chỉ làm giảm ham muốn mà còn gây ra những khó chịu về thể chất, khiến việc gần gũi trở thành một "thử thách" thay vì tận hưởng.

Những rạn nứt trong giao tiếp

Đối với phụ nữ, tình dục bắt đầu từ sự kết nối cảm xúc. Nếu ban ngày vợ chồng có những tranh cãi chưa được giải quyết, hoặc người vợ cảm thấy không được lắng nghe, họ sẽ khó lòng mở lòng khi màn đêm buông xuống.

Nỗi tự ti về ngoại hình khi làm "chuyện ấy"

Những vết rạn da sau sinh, sự thay đổi về cân nặng hay dấu vết của thời gian thường khiến phụ nữ cảm thấy mình kém hấp dẫn. Khi không tự tin vào cơ thể mình, họ có xu hướng thu mình lại và né tránh sự tiếp xúc thân mật.

Sự thiếu hụt màn "khởi động"

Nhiều quý ông thường bỏ qua hoặc làm quá nhanh giai đoạn dạo đầu. Trong khi đó, phụ nữ cần thời gian để đánh thức các giác quan. Nếu "chuyện ấy" diễn ra quá chóng vánh và mang tính "trả bài", họ sẽ dần cảm thấy nhàm chán và mất hứng thú.

Căng thẳng (Stress) kéo dài

Tâm trí phụ nữ giống như một mạng lưới chằng chịt. Nếu họ đang lo lắng về tài chính, công việc hay học hành của con cái, họ rất khó để "tắt" bộ não và tập trung vào cảm xúc cá nhân.

Tác dụng phụ của thuốc

Một số loại thuốc điều trị huyết áp, thuốc an thần hoặc thuốc tránh thai có thể làm suy giảm ham muốn một cách âm thầm mà chính người trong cuộc cũng không nhận ra.

Nỗi sợ đau hoặc khó chịu

Nếu những lần gần gũi trước đó mang lại cảm giác đau rát hoặc không đạt được sự thỏa mãn, não bộ sẽ hình thành cơ chế tự vệ, khiến họ nảy sinh tâm lý e dè và né tránh trong những lần tiếp theo.

Cảm giác không được trân trọng

Khi người vợ cảm thấy mình chỉ là công cụ để chồng giải tỏa nhu cầu mà thiếu đi sự quan tâm, âu yếm trong đời sống thường nhật, họ sẽ mất đi động lực để duy trì sự mặn nồng.

"Chuyện ấy" không chỉ là bản năng, đó là ngôn ngữ của tình yêu. Thay vì coi sự né tránh là một tín hiệu xấu, hãy coi đó là lời cầu cứu thầm lặng. Một cái ôm thật chặt, một lời khen ngợi chân thành hay sự sẻ chia việc nhà từ người chồng đôi khi lại là liều "thuốc kích thích" mạnh mẽ nhất để đưa nàng trở lại với những xúc cảm nồng cháy.

Tác giả: Bảo Bảo

Nguồn tin: giadinhonline.vn