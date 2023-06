Ông Trầm Bê tái xuất thương trường

Các cổ đông của BV Triều An biểu quyết tán thành của gần như tuyệt đối (98,98%) cho sự bổ sung ông Bê.

Vị doanh nhân quê Trà Vinh sẽ trở thành thành viên thứ chín trong HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của bệnh viện mà ông sáng lập và nhiều năm giữ ghế Chủ tịch. Đây cũng là cương vị lãnh đạo doanh nghiệp đầu tiên mà ông Trầm Bê đảm nhiệm, sau khi mãn hạn tù vào đầu năm nay.

Sinh năm 1959, ông Bê thuộc nhóm những nhà tài phiệt quyền lực nhất Việt Nam thập niên trước. Không chỉ sở hữu quỹ đất khủng, công ty lớn, nhóm ông Bê còn nắm giữ cổ phần lớn tại hàng loạt nhà băng (không chỉ riêng PNB hay STB).

Cuộc đổi ngôi kinh điển ở Sacombank năm xưa.

Năm 2012, ông tạo nên cuộc đổi ngôi kinh điển ở Sacombank, đẩy gia đình nhà sáng lập Đặng Văn Thành ra khỏi ngân hàng được xem là lớn nhất khối thương mại cổ phần thời bấy giờ. Sau đó, tạo nên thương vụ sáp nhập nhiều tai tiếng với SouthernBank.

Tháng 8/2017, ông Bê bị nhà chức trách khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bị xét xử trong 2 vụ án liên quan đến Ngân hàng Xây dựng và vụ án Dương Thanh Cường, ông Bê nhận án phạt tù tổng cộng 7 năm và rời xa thương trường từ đó.

Bị cấm đảm nhiệm chức vụ và làm công việc liên quan đến hoạt động ngân hàng sau khi mãn hạn tù, nhưng ông Bê vẫn có thể tham gia cống hiến cho các tổ chức kinh tế khác.

Trở lại BV Triều An, vị đại gia gốc Hoa có cơ hội bắt nhịp lại với dòng chảy kinh tế đã có nhiều biến chuyển. Ở đây, ông có sự chung sức của những cộng sự thân thiết một thời như doanh nhân Việt kiều Trần Ngọc Henri, người chị vợ Viên Tú Anh, người con gái Trầm Thuyết Kiều, người em Trầm Sê, Dương Thị Đẹt và nhiều thuộc cấp cũ.

Trong thời gian ông Trầm Bê thụ án, BV Triều An vẫn hoạt động hiệu quả. Năm ngoái, bệnh viện này ghi nhận doanh thu 591 tỉ đồng và báo lãi ròng 41 tỉ đồng. Họ tiếp tục đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng lên 628 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 51,6 tỉ đồng vào năm nay, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ vừa diễn ra.

Gia sản đã hao hụt nhiều sau biến cố, nhưng với sự nỗ lực của những cộng sự và người thân, ông Bê vẫn còn nền tảng để bắt đầu lại. Ngoài BV Triều An, ít nhất còn có Công ty Cổ phần Chế biến - Thuỷ hải sản Sơn Sơn và một số bất động sản…/.

