Ông Thích Minh Tuệ tiếp tục ra thông báo mới, có xác nhận dấu mộc của công ty

Trong thông báo này, ông Minh Tuệ tiếp tục xưng "con. Ông cho biết hay bản thân lập nguyện phát tâm học tập, tu theo chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, song vì điều kiện xã hội, an ninh chính trị phức tạp, chưa phù hợp với việc học tập theo hạnh khất thực.

Vì vậy, ông Minh Tuệ nhấn mạnh chỉ chỉ tập học khất thực khi nào đủ điều kiện, đảm bảo về an toàn giao thông, an toàn xã hội, an ninh chính trị, không tụ tập đông người đi khất thực và bộ hành.

Cũng trong thông báo này, ông Minh Tuệ khẳng định việc đi khất thực không cần người đi theo bảo vệ cũng như người đứng hai bên đường chào đón, kêu gào bởi vừa gây ồn ào lại không đúng với chánh pháp. Vì vậy, bản thân ông sẽ tạm thời chưa đi khất thực nếu tình trạng này còn diễn ra.

Ông Lê Anh Tú cũng mong rằng mọi người kính Phật, tôn kính pháp, tôn kính tăng thì tụ tập đông người phải đúng nơi quy định và phù hợp với thực tế, điều kiện và hoàn cảnh. Nếu được như vậy thì rất hạnh phúc và tốt đẹp. Mong mọi người giúp đỡ.

Ở bản thông báo này còn có xác nhận của Công ty TNHH Phát Tâm Thiên Định Tuệ (Gia Lai) với con dấu và chữ ký của bà Nguyễn Thị Lan, Phó giám đốc công ty.

Ông Minh Tuệ tạm thời sẽ ngưng việc đi khất thực

Ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) sinh năm 1981, tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai,

Từ năm 2017 đến năm 2023, ông Lê Anh Tú tự tu, thực hành hạnh khất thực, đã 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Trong suốt quá trình đó, việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của ông Lê Anh Tú diễn ra thuận lợi, không có khó khăn, cản trở và không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự.

Năm 2024 là lần thứ tư ông Minh Tuệ đi bộ từ Khánh Hòa, theo trục đường chính lên Cao Bằng - Hà Giang và sau đó quay ngược trở lại. Khi đến khu vực miền Trung thì xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi theo gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự.

Sau khi cơ quan nhà nước gặp gỡ, trao đổi, ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực.

Hiện ông Lê Anh Tú đang ở lại ở đăng ký hộ khẩu thường trú là thôn 6 của xã Ia Tô (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) để tiếp tục con đường tu hành.

