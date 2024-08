Nói cần tiền chăm sóc ông Thích Minh Tuệ để lừa 244,9 triệu đồng

Lê Thị Hồng Vui tại cơ quan điều tra - Ảnh: C.A

Ngày 3-8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo có yếu tố lợi dụng hiện tượng ông Thích Minh Tuệ.

Trước đó, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Hồng Vui (37 tuổi, trú xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra xác định, khoảng giữa tháng 5-2024, Vui tham gia cùng đoàn đi bộ khất thực theo ông Lê Anh Tú (tên gọi khác là Thích Minh Tuệ).

Trong thời gian này, Vui gặp và làm quen với bà H. (quốc tịch Úc).

Sau 3 ngày đi bộ khất thực, bà H. trở về Úc và thường xuyên gọi điện hỏi thăm Vui về tình hình sức khỏe và sinh hoạt của ông Thích Minh Tuệ.

Biết bà H. thường xuyên làm từ thiện, từ ngày 10-6 tới 1-7, Vui đã đưa ra những thông tin gian dối về việc cần tiền để chăm lo chi phí ăn uống, sinh hoạt, sửa chữa nhà cửa… cho ông Thích Minh Tuệ và gia đình.

Do tin tưởng, bà H. đã chuyển tiền cho Vui 9 lần với tổng cộng 244,9 triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền, Vui đã chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Sau nhiều lần chuyển tiền, bà H. nghi ngờ và bay về Việt Nam tìm gặp Vui để hỏi cho rõ nhưng lúc này Vui chặn liên lạc.

Bà H. tới gia đình ông Thích Minh Tuệ thì phát hiện không có việc Vui nhận tiền để chăm lo cho ông Tuệ, do đó đã tố cáo tới cơ quan chức năng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục làm rõ.

Cơ quan này cũng thông báo ai là bị hại của Lê Thị Hồng Vui về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến trình báo Công an tỉnh Gia Lai để được hướng dẫn giải quyết.

