Bầu ông Trương Cảnh Tuyên làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ông Trương Cảnh Tuyên được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: TRUNG PHẠM

Chiều 27-3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031, đại biểu đã bầu các chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ và Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031, với tỉ lệ 98,81%.

Ông Trương Cảnh Tuyên (57 tuổi), quê quán xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý kinh tế.

Ngày 10-2-2025, Ban Bí thư quyết định ông Trương Cảnh Tuyên (khi đó là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang) thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, chỉ định ông Tuyên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 20-2-2025, ông Tuyên được HĐND thành phố Cần Thơ bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ (cũ) nhiệm kỳ 2021-2026.

Khi hợp nhất tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng với thành phố Cần Thơ để thành lập thành phố Cần Thơ mới từ ngày 1-7-2025, ông Tuyên được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 3-10-2025, HĐND thành phố Cần Thơ đã bầu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó bí thư Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các ông Nguyễn Văn Hòa, Trần Chí Hùng, Vương Quốc Nam, Nguyễn Văn Khởi và bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp được bầu làm Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031.

Tác giả: Lê Dân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ