Ông Nguyễn Văn Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM

Sáng 6-2, tại Kỳ họp thứ tám HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu HĐND TP đã bầu ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm Phó Chủ tịch HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1972. Quê quán TPHCM. Ông Nguyễn Văn Dũng có trình độ: Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Nguyễn Văn Dũng từng trải qua các vị trí: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Phú, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM, Chủ tịch UBND quận 1, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Cũng tại kỳ họp, đại biểu HĐND TPHCM bầu ông Phạm Văn Nghì, Chánh Thanh tra TPHCM là Ủy viên UBND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Văn Nghì sinh năm 1978, quê quán Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp). Trước khi giữ chức vụ Chánh Thanh tra TPHCM, ông Phạm Văn Nghì từng giữ các chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 10 (cũ), Phó Chánh Thanh tra TPHCM.

Đại biểu bỏ phiếu bầu các nhân sự

Cũng tại kỳ họp, HĐND TPHCM đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Tuấn. Trước đó, ông Trần Văn Tuấn đã được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, phân công và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Tác giả: LÊ VĨNH

Ảnh: DUY PHÚ

Nguồn tin: Báo Người lao động