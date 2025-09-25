Hai bí thư xã làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Hai Phó chủ tịch tỉnh được đại biểu bầu tại kỳ họp thứ 4 HĐND Quảng Ngãi, chiều 24/9, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đọc tờ trình.

Ông Nguyễn Đức Tuy (ngoài cùng bên trái), Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi và bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, tặng hoa cho ông Hoàng (thứ hai từ trái qua), ông Hiển. Ảnh: Phạm Linh

Ông Hoàng, 47 tuổi, quê xã Đông Sơn, là kiến trúc sư, thạc sĩ quản lý kinh tế, cử nhân quản trị kinh doanh; từng giữ các chức vụ ở Quảng Ngãi như Giám đốc Sở Xây dựng, Bí thư huyện Sơn Tịnh (cũ). Từ 1/7, ông Hoàng làm Bí thư xã Ba Gia.

Ông Hiển, 44 tuổi, quê xã An Phú, là thạc sĩ kỹ thuật, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, cử nhân ngôn ngữ Anh. Ông từng giữ các nhiệm vụ, gồm: Phó chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; Chủ tịch, Bí thư thị xã Đức Phổ. Ông giữ chức Bí thư xã Khánh Cường từ 1/7.

Với sự bổ sung nhân sự này, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi gồm Chủ tịch Nguyễn Hoàng Giang, 5 Phó chủ tịch là bà Y Ngọc (Phó chủ tịch thường trực), các ông Trần Ngọc Sâm, Trần Phước Hiền, Nguyễn Công Hoàng, Đỗ Tâm Hiển.

Theo ông Nguyễn Hoàng Giang, Quảng Ngãi và Kon Tum sáp nhập đúng vào thời điểm 3 trong 6 phó chủ tịch nghỉ hưu. Do địa bàn rộng, dân số lớn, khối lượng công việc nhiều, một số lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ sâu nên việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo là cần thiết. Hai nhân sự này đều đã được quy hoạch trước thời điểm sáp nhập tỉnh.

Tác giả: Phạm Linh

Nguồn tin: vnexpress.net