Ông Nguyễn Thế Phước được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Chiều 26-3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị lần thứ 8 về công tác cán bộ.

Hội nghị thực hiện quy trình bầu Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kết quả, ông Nguyễn Thế Phước được các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí bầu giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy với số phiếu rất cao.

Như vậy, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai hiện có Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Giàng Thị Dung, và Phó bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thế Phước.

Ông Nguyễn Thế Phước (52 tuổi, quê ở xã Hòa Xá, Hà Nội) có trình độ thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi làm Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai, ông Phước từng làm Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Yên Bái cũ; Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái); Bí thư Huyện ủy Trấn Yên; Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái; Phó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Yên Bái.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với các ông: Hà Đức Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai; An Hoàng Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sa Pa. Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai chúc mừng các ông: Hà Đức Minh, An Hoàng Linh và Phan Đăng Toàn được chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh: Báo Lào Cai Trước đó, tại hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã nhất trí bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các ông Hà Đức Minh, An Hoàng Linh và Phan Đăng Toàn với số phiếu bầu rất cao. Đồng thời công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với các ông, bà: Ngụy Phí Kiều Vân, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh; Hà Đức Hải, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; Đỗ Văn Nghị, Bí thư Đảng ủy phường Văn Phú; Hà Đức Anh, Bí thư Đảng ủy xã Mậu A; Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND phường Sa Pa; Đỗ Đình Chữ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

