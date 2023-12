Ông Lê Văn Phước tiếp tục điều hành UBND tỉnh An Giang

Chiều 25-12, Bộ Công an đã có lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Bình - chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc - Ảnh: BỬU ĐẤU