Ông lão 70 tuổi bán vé số tử vong bất thường trên xe lăn điện

Chiều 7/9, Công an phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi và làm các thủ tục bàn giao thi thể ông N.V.Q. (SN 1955) cho người nhà đem về lo hậu sự.

Trước đó vào 7h cùng ngày, người dân trên đường Phạm Văn Đồng phát hiện ông Q. điều khiển xe lăn điện bán vé số di chuyển theo hướng từ cầu Bình Lợi về ngã tư Linh Xuân. Khi đến trước số 1190 thì dừng lại đột ngột. Ông Q. ngã đầu ra phía sau xe bất động. Mọi người chạy đến kiểm tra thì phát hiện ông Q. đã tử vong nên báo với Công an.

Hiện trường được phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Thi thể ông Q. được đưa vào bệnh viện để xác định nguyên nhân tử vong.

