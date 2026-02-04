Ông chủ trại lợn rừng sạch Nghệ An chỉ cách chọn thịt lợn rừng chuẩn cho bữa cơm ngày Tết

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết nguyên đán năm Bính Ngọ, ngay lúc này thị trường thực phẩm tết đã rất sôi động. Xã hội ngày càng phát triển, đời sống của người dân được nâng cao, giờ đây khi không còn phải lo ăn no thì các bà nội trợ lại bắt đầu tìm những món ăn ngon.

Thịt lợn rừng trước đây là thực phẩm xa xỉ nhưng ngày nay món ăn này ngày càng phổ biến. Thế nhưng, trong cái thị trường thực phẩm đầy “hỗn loạn” này thì chọn nguồn thịt lợn rừng sao cho ngon, cho sạch.

Đàn lợn rừng tại trại của gia đình anh Phương chờ phục vụ thực khách dịp Tết nguyên đán sắp tới

Lợn rừng là động vật ăn tạp nên khá dễ nuôi lại ít bệnh, giá bán ổn định nên mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngày nay, thịt lợn rừng được rất nhiều nhà hàng, quán nhậu lựa chọn làm món “đặc sản” để phục vụ cho khách hàng của mình. Thịt lợn rừng lành tính lại chế biến được nhiều món ăn ngon nên nhiều bà nội trợ lựa chọn để chế biến món ăn cho gia đình.

Đàn lợn rừng được nuôi theo phương pháp bán hoang dã, thức ăn từ tự nhiên nên đảm bảo thịt ngon và sạch

Tuy nhiên, có cung ắt có cầu, khi mà nhu cầu mua của người dân lớn thì có rất nhiều trang trại nuôi lợn rừng để bán. Anh Lê Văn Phương (SN 1979) trú xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An chủ trang trại chăn nuôi lợn rừng Nghệ An cho biết: “Dù con lợn rừng ít bệnh, dễ nuôi nhưng nuôi thế nào để có chất lượng thịt ngon, đúng chuẩn như lợn rừng hoang dã là điều không phải trang trại nào cũng làm được. Có những nơi, vì lợi nhuận nên họ đổ thúc khiến con lợn quá béo, lớp mỡ dày, thịt nhão sẽ mất ngon. Thế nên, bình thường, lợn rừng muốn xuất bán phải nuôi khoảng 12 tháng”.

Để tiện cho các bà nội trợ, trại của anh Phương còn nhận làm thịt lợn cho khách khi có nhu cầu

Sở hữu cho mình khu trang trại rộng lớn, nuôi hàng trăm con lợn rừng theo mô hình bán hoang dã nên nhiều năm nay, anh Phương đã thành công tạo dựng cho trang trại của mình một thương hiệu thịt lợn đạt chuẩn. Với kinh nghiệm nhiều năm thu mua lợn rừng cho hơn 20 hộ gia đình trong xã giờ đây anh Phương có thể nhìn qua là biết được con lợn đó có được nuôi đúng chuẩn, thịt có ngon hay không.

Thịt lợn rừng ngon phải đảm bảo các yếu tố như da và lớp lông lợn rừng rất dày từ 15 đến 20cm, có mõm dài cứng để đào đất (khác với lợn nhà vì lợn rừng phải tự tìm thức ăn). Ngoài ra, lợn rừng có bụng thon, chân cao, nếu lợn nuôi lâu còn có cặp nanh hàm dưới rất dài, chìa ra khỏi mồm, cong lên phía mắt - đây là thứ vũ khí lợi hại của lợn rừng để chống lại kẻ thù và cũng là điểm khác biệt lớn so với lợn nhà. Lợn rừng có tai bé hơn lợn nuôi, các lỗ chân lông khá sát, hốc mắt to, chân to chắc.

Tết Bính Ngọ này, anh Phương còn là đầu mối bán thêm lợn đen bản địa

Đặc điểm tiếp theo đó là, các lỗ chân lông khá sát nhau. Da khá dày và cứng giòn không dai. Lớp thịt nạc gần như dính liền vào với da vì lớp mỡ ở giữa rất ít. Da lợn rừng thật hơi sần sùi, thô ráp và không bóng, trơn láng như da của lợn nhà nuôi hoặc lợn lai.

Miếng thịt lợn rừng đạt chuẩn ngon, sạch tại trại của anh Phương

Về màu sắc, lông trên da lợn rừng có màu sắc xám đen nhạt, không có màu hồng như thịt lợn nuôi lấy thịt và trước khi chế biến có mùi hôi đặc trưng. Đặc trưng là bì dày nhưng giòn, không nhão, lớp mỡ ít hoặc hầu như không có. Vì đặc điểm này nên thịt lợn rừng rất ngọt và thơm so với thịt lợn nuôi. Nấu kiểu gì thì thịt cũng rất ngọt. Bì thịt lợn rừng phải nấu trong vòng 15 – 25 phút thì mới giòn và ăn được.

