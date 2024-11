Ô tô va chạm liên hoàn trên cao tốc, 3 người bị thương

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô biển kiểm soát 15A-222.xx do anh Trần H. (SN 1984, trú tại phường Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng) điều khiển đi theo hướng Hải Phòng - Hà Nội.

Khi đến đoạn đường trên, xe ô tô 15A-222.xx đã đâm va vào đuôi xe ô tô biển kiểm soát 15A-733.xx do Đào Quốc C. (SN 1973, trú tại Lâm Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển, đang dừng xe tại làn số 1, do bị hỏng xe.

Sau khi đâm va vào xe ô tô con 15A-733.xx, xe ô tô 15A-222.xx bị văng ra làn số 2 và tiếp tục đâm va với xe ô tô khách loại 16 chỗ biển số 14B-038.xx do anh Nguyễn Trung K. (SN 1989, trú tại Bình Minh, Cẩm Phả, Quảng Ninh) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương, 3 xe ô tô hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Tác giả: PV

Nguồn tin: congly.vn