Ô tô đi không đúng phần đường, dẫn đến tai n/ạ/n làm 4 người t/ử v/o/n/g

Chiều 26-11, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km42+600 quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân sơ bộ do xe ô tô con đi không đúng phần đường, và đã đâm trực diện vào xe đầu kéo đi ngược chiều.

Video ghi lại vụ tai nạn

Trước đó, đầu giờ chiều cùng ngày, tại khu vực trên xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô đầu kéo biển số 98E-000.xx, kéo sơ mi rơ moóc biển số 98R-013.xx và xe con biển số 19A-483.xx. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại hiện trường (3 nam, 1 nữ), 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Phần đầu chiếc xe ô tô con biến dạng, hư hỏng nặng

Theo Cục Cảnh sát giao thông, người điều khiển xe ô tô con có lỗi trong vụ tai nạn giao thông, vi phạm quy tắc giao thông chung, đi sai phần đường gây ra va chạm với xe đầu kéo. Lái xe đầu kéo di chuyển ở chiều đường ngược lại (bị va chạm) không có lỗi, việc va chạm với xe ô tô con được xem là trường hợp bất khả kháng.

Tác giả: Gia Khánh

Nguồn tin: sggp.org.vn