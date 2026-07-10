Nút âm lượng trên điện thoại có 6 chức năng ẩn tuyệt vời, ai không biết quá tiếc

Khi nhắc đến nút âm lượng, hầu hết người dùng đều nghĩ ngay đến việc điều chỉnh âm thanh khi nghe nhạc, xem phim hoặc gọi điện. Tuy nhiên, trên thực tế, hai nút nhỏ này lại được các nhà sản xuất tích hợp thêm rất nhiều tính năng thông minh.

Nếu biết tận dụng, bạn có thể thao tác nhanh hơn, hạn chế chạm màn hình và sử dụng điện thoại một cách tiện lợi, linh hoạt hơn trong nhiều tình huống hàng ngày.

Chụp ảnh nhanh, giảm rung hiệu quả

Một trong những tính năng hữu ích nhất của nút âm lượng chính là chụp ảnh. Khi mở ứng dụng camera, bạn có thể sử dụng nút tăng hoặc giảm âm lượng để thay thế nút chụp trên màn hình. Điều này đặc biệt hữu ích khi chụp bằng một tay hoặc khi cần giữ máy thật chắc để tránh rung.

Ngoài ra, với những ai thích chụp selfie hoặc ảnh nhóm, việc dùng nút vật lý giúp thao tác tự nhiên hơn, không cần với tay chạm vào màn hình. Kết quả là ảnh thường rõ nét hơn, ít bị mờ do rung tay.

Chụp ảnh nhanh, giảm rung hiệu quả. Ảnh minh họa.

Quay video thuận tiện, không bỏ lỡ khoảnh khắc

Không chỉ chụp ảnh, trong nhiều dòng điện thoại, nút âm lượng còn có thể dùng để bắt đầu hoặc dừng quay video. Khi bạn đang ghi lại một khoảnh khắc quan trọng, việc bấm nút vật lý sẽ nhanh và chính xác hơn so với việc tìm nút trên màn hình.

Đặc biệt, khi quay trong điều kiện di chuyển hoặc cần giữ máy ổn định, thao tác bằng nút âm lượng giúp hạn chế rung lắc, mang lại video mượt mà hơn.

Tắt chuông cuộc gọi nhanh trong tình huống cần yên tĩnh

Trong các cuộc họp, lớp học hoặc không gian cần sự yên lặng, một cuộc gọi bất ngờ có thể gây phiền toái. Lúc này, bạn không cần từ chối cuộc gọi ngay mà chỉ cần nhấn nút âm lượng để tắt chuông.

Tính năng này giúp bạn xử lý tình huống một cách tinh tế hơn, vừa không làm gián đoạn người khác, vừa giữ được cuộc gọi để trả lời sau nếu cần.

Tắt chuông cuộc gọi nhanh trong tình huống cần yên tĩnh. Ảnh minh họa.

Tắt hoặc hoãn báo thức cực nhanh

Buổi sáng, khi chuông báo thức vang lên, việc tìm đúng nút trên màn hình đôi khi khá bất tiện, đặc biệt khi bạn vẫn còn buồn ngủ. Nút âm lượng lúc này trở thành giải pháp cực kỳ nhanh gọn.

Chỉ cần nhấn nhẹ, bạn có thể tắt hoặc chuyển sang chế độ báo lại (snooze). Điều này giúp tiết kiệm thời gian và tránh những thao tác rườm rà khi vừa thức dậy.

Điều khiển khi đọc hoặc giải trí tiện lợi hơn

Trong một số ứng dụng đọc sách, xem ảnh hoặc trình duyệt, nút âm lượng có thể được thiết lập để cuộn trang lên xuống. Điều này giúp bạn đọc nội dung dễ dàng hơn, đặc biệt khi chỉ sử dụng một tay.

Ngoài ra, khi nghe nhạc, nút âm lượng còn giúp bạn điều chỉnh mức âm thanh nhanh chóng mà không cần mở khóa màn hình. Một số ứng dụng còn cho phép dùng nút này để chuyển bài hát, mang lại trải nghiệm tiện lợi hơn khi đang di chuyển.

Kết hợp phím để kích hoạt nhiều tính năng nâng cao

Một trong những điểm thú vị nhất của nút âm lượng là khả năng kết hợp với nút nguồn để thực hiện nhiều chức năng khác nhau. Ví dụ, bạn có thể chụp màn hình chỉ bằng một thao tác nhấn đồng thời hai nút.

Ngoài ra, trên một số thiết bị, tổ hợp phím này còn giúp khởi động lại máy, vào chế độ an toàn hoặc truy cập các tùy chọn hệ thống nâng cao. Đối với người dùng am hiểu công nghệ, đây là những công cụ rất hữu ích.

Không dừng lại ở đó, nhiều ứng dụng hiện nay còn cho phép tùy chỉnh nút âm lượng để thực hiện các tác vụ riêng như bật đèn pin, mở nhanh ứng dụng hoặc kích hoạt trợ lý ảo. Điều này biến nút âm lượng thành một “phím tắt” cực kỳ linh hoạt.

Kết hợp phím để kích hoạt nhiều tính năng nâng cao. Ảnh minh họa.

Lưu ý nhỏ:

Không phải tất cả các tính năng trên đều có sẵn ở mọi dòng điện thoại. Bạn nên kiểm tra phần Cài đặt > Tính năng nâng cao hoặc Cử chỉ và phím tắt để bật/tùy chỉnh.

Với Android, các tính năng này linh hoạt hơn và tùy vào hãng sản xuất.

iPhone cũng có các tính năng tương tự thông qua Cài đặt > Trợ năng hoặc Tùy chỉnh nút sườn.

Kết luận:

Nút âm lượng không chỉ có nhiệm vụ tăng giảm âm thanh như nhiều người vẫn nghĩ. Khi hiểu và tận dụng đúng cách, bạn sẽ nhận ra đây là một “công cụ bí mật” vô cùng tiện lợi, hỗ trợ thao tác nhanh chóng, linh hoạt và hiệu quả hơn trong nhiều tình huống khác nhau. Đừng bỏ qua những tiện ích thú vị này. Hãy trải nghiệm ngay để cảm nhận sự khác biệt từ những chi tiết rất nhỏ.

Tác giả: Trà My (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn