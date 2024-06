Nữ rich kid "chốt đơn" đồ hiệu như đi mua rau: 17 tuổi đã tự kinh doanh rồi trở thành chủ tịch, vui là đi làm người mẫu ảnh

Gần đây, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước hình ảnh và video về một cô nàng rich kid tại Thái Lan. Trong các video được đăng tải trên trang cá nhân, cô nàng này thường xuyên khiến công chúng choáng ngợp trước những màn "chốt" đồ hiệu không cần xem giá. Những khoảnh khắc này của nàng rich kid được công chúng ví như chuyện đi chợ mua rau.

Không ít người còn bày tỏ nghi vấn khi cho rằng, những video này chỉ đơn thuần là content do cô nàng này quay để chia sẻ lên trang cá nhân của mình. Bởi hầu như toàn bộ video trên trang cá nhân của nữ rich kid này chỉ xoay quanh việc đi mua sắm tại trung tâm thương mại, được vệ sĩ hộ tống, cởi áo khoác rồi "chốt" đồ hiệu không chớp mắt.

Nàng rich kid Thái Lan "chốt đơn" đồ hiệu chỉ trong một nốt nhạc

Thế nhưng thực tế cô nàng này chính là rich kid chính hiệu. Không những là rich kid nổi tiếng trong giới mà cô nàng này còn được biết đến với danh xưng chủ tịch của một doanh nghiệp chuyện kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng. Được biết, cô nàng này tên Somrutai Sangchaiphum.

Theo đó, Somrutai Sangchaiphum dù mới 26 tuổi nhưng hiện đã giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Perrine Porter - kinh doanh lĩnh vực mua bán hàng hiệu, ký gửi và hàng đã qua sử dụng. Được biết, công ty của Somrutai Sangchaiphum chuyên bán những mặt hàng cao cấp đẳng cấp thế giới, chính hãng nhưng với giá cả hợp lý. Quan điểm của Somrutai Sangchaiphum là việc sử dụng hàng hiệu cũ không phải điều đáng xấu hổ.

Không gia nhập showbiz, nhưng nhờ sở hữu thân hình cao ráo cùng đường con hoàn hảo nên Somrutai Sangchaiphum thỉnh thoảng cũng được mời tham gia những buổi chụp hình và quay quảng cáo cho một số thương hiệu với tư cách người mẫu. Chẳng những vậy, nàng rich kid đình đám này còn sở hữu gu thời trang sành điệu, bắt mắt. Có thể thấy, dù không diện những bộ đồ quá mức lồng lộn, nhưng phong cách tinh tế, đơn giản vẫn giúp Somrutai Sangchaiphum trở nên sang trọng và quý phái mỗi lần xuất hiện. Mỗi một outfit (trang phục) của Somrutai Sangchaiphum đều thiên về tông màu đơn sắc như: Trắng, đen, pastel... cực kỳ sang chảnh, quý phái.

Người đẹp cũng không ít lần gặp gỡ, trò chuyện và làm việc chung với các ngôi sao xứ Chùa Vàng. Lần gần nhất là trong chương trình talkshow với nam ca sĩ kiêm diễn viên Krirkphol Masayavanich.

Somrutai Sangchaiphum là Chủ tịch một doanh nghiệp bán hàng hiệu đã qua sử dụng

Somrutai Sangchaiphum có cuộc sống sang chảnh khiến ai cũng ngưỡng mộ

Rảnh rỗi Somrutai Sangchaiphum cũng sẽ nhận lời làm mẫu ảnh cho các tạp chí thời trang

Somrutai Sangchaiphum tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh khoa Nghệ thuật tự do tại Đại học Rangsit nổi tiếng nhất nhì Thái Lan. Ngay từ năm 17 tuổi, Somrutai Sangchaiphum đã bắt đầu niềm đam mê kinh doanh hàng hiệu.

Somrutai Sangchaiphum cho biết, thời điểm đó cô đã mua một chiếc túi của thương hiệu Balenciaga với giá 20.000 Baht (gần 14 triệu đồng). Sau đó vì muốn có tiền mua đồ mới, Somrutai Sangchaiphum đã quyết định bán chiếc túi này với giá gần 20.000 Baht. Từ khoảnh khắc đó, Somrutai Sangchaiphum đã bắt đầu phát triển ước mơ của mình là mở một cửa hàng chuyên bán hàng hiệu đã qua sử dụng.

Không chỉ gây chú ý với độ mạnh tay trong việc chi tiền mua đồ hiệu, Somrutai Sangchaiphum còn được nhận xét là rich kid sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, sang chảnh và gu thời trang cùng thần thái vượt xa nhiều minh tinh hạng A của showbiz Thái Lan. Trên trang cá nhân, ngoài việc chia sẻ sở thích sưu tầm đồ hiệu, Somrutai Sangchaiphum còn khiến netizen choáng ngợp khi thường xuyên đăng tải những chuyến du lịch sang chảnh ở nhiều nơi trên thế giới.

Somrutai Sangchaiphum chung khung hình với nam ca sĩ diễn viên nổi tiếng xứ Chùa Vàng Krirkphol Masayavanich

Nàng rich kid thường xuyên xuất hiện với những chiếc túi hàng hiệu trị giá hàng trăm triệu

Somrutai Sangchaiphum bắt đầu sở thích kinh doanh túi hiệu từ năm 17 tuổi

Những khoảnh khắc sang chảnh của Somrutai Sangchaiphum bên bạn bè

Somrutai Sangchaiphum cũng hay cập nhật những chuyến du lịch chuẩn "rich kid" của mình

Somrutai Sangchaiphum sở hữu nhan sắc cùng vẻ ngoài và thần thái được nhận xét vượt xa nhiều minh tinh hạng A Thái Lan

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: Phụ nữ Mới