Nữ nhân viên ngân hàng rút tiền tỷ của 39 vị khách

Đối tượng Trương Thị Hoài và tang vật vụ án. (Ảnh: CACC).

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Hưng Yên mới ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trương Thị Hoài (sinh năm 1995, trú tại phường Móng Cái 3, Quảng Ninh; nơi ở hiện nay ở xã Đông Thái Ninh, Hưng Yên).

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Hoài là nhân viên của một ngân hàng. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và lòng tin của khách hàng khi được giao quản lý thẻ tín dụng, cùng với việc am hiểu quy trình mở, quản lý, sử dụng thẻ và các quy định pháp luật liên quan, Hoài đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong các tài khoản thẻ tín dụng.

Ban đầu, Hoài kiểm tra dữ liệu thẻ trên hệ thống ngân hàng, sau đó liên hệ với các đại lý, hộ kinh doanh có lắp đặt máy POS (máy thanh toán thẻ tín dụng) tại nhiều tỉnh, thành phố để thực hiện giao dịch rút tiền từ tài khoản tín dụng của khách hàng. Số tiền chiếm đoạt từ mỗi thẻ dao động từ 20 đến dưới 60 triệu đồng.

Tang vật vụ án (Ảnh: CACC).

Đến nay, đối tượng đã chiếm đoạt tiền của 39 bị hại với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngày 23/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Thị Hoài về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Vụ việc tiếp tục được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: baophapluat.vn