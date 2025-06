Nữ kế toán lĩnh án 20 năm tù vì tham ô quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Bị cáo là Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1978, trú phường Tây Sơn, thành phố Pleiku), nguyên Kế toán trưởng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Gia Lai, bị xét xử về tội “Tham ô tài sản” theo Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, bị cáo Đinh Thị Giang (SN 1975, trú phường Thống Nhất, thành phố Pleiku), nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Đỗ Thị Hiền (áo xanh) và bị cáo Đinh Thị Giang (áo đen) tại phiên toà

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2020 đến ngày 10/12/2021, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 phức tạp và sự tin tưởng của lãnh đạo, Đỗ Thị Thu Hiền đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô tổng cộng hơn 4,1 tỷ đồng từ tài khoản quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tại một ngân hàng có chi nhánh ở tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, Hiền đã mang các giấy rút tiền mặt chưa ghi nội dung, số tiền, trình ông Hồ Văn Điềm (Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ tài khoản thứ nhất) và bà Đinh Thị Giang (Phó Chủ tịch thường trực, chủ tài khoản thứ hai) ký tên, với lý do sẽ điền nội dung theo các khoản chi đã được phê duyệt. Sau khi có chữ ký, Hiền tự ký tên với tư cách kế toán trưởng, đóng dấu cơ quan và sử dụng 15 giấy rút tiền mặt này để lập khống chứng từ, rút tiền chiếm đoạt.

Số tiền bị chiếm đoạt được rút từ 10 giấy do ông Hồ Văn Điềm ký (tương ứng hơn 3,5 tỉ đồng) và 5 giấy do bà Đinh Thị Giang ký (tương ứng gần 575 triệu đồng). Số tiền này được Hiền sử dụng để mua bất động sản tại thành phố Pleiku, trả nợ ngân hàng, nợ cá nhân và chi tiêu cá nhân. Ngày 11/5/2023, Hiền đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Viện Kiểm sát xác định hành vi của Hiền phạm tội “Tham ô tài sản” với tình tiết tăng nặng là chiếm đoạt trên 1 tỉ đồng, phạm tội từ hai lần trở lên, lợi dụng hoàn cảnh thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, bị can được xem xét giảm nhẹ do đã đầu thú và thành khẩn khai báo.

Với vai trò là chủ tài khoản thứ hai, Đinh Thị Giang bị Viện Kiểm sát truy tố vì thiếu trách nhiệm gây thiệt hại từ 500 triệu đến dưới 1,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, bị cáo được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp 100 triệu đồng khắc phục hậu quả, có thành tích công tác và gia đình có công với cách mạng.

Liên quan đến ông Hồ Văn Điềm, người ký 10 giấy rút tiền dẫn đến thiệt hại hơn 3,5 tỷ đồng, Viện Kiểm sát cho biết ông đã bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và đã tự nguyện nộp 300 triệu đồng khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, trong quá trình truy tố, ông Điềm đã qua đời nên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra quyết định đình chỉ vụ án.

Vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố từ ngày 19/5/2023 và bổ sung khởi tố vào ngày 25/3/2024.

HĐXX TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Thu Hiền 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Đinh Thị Giang 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tác giả: Nguyễn Thảo

Nguồn tin: vov.vn