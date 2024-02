Nữ giám đốc dụ khách mua đất ảo rồi biến mất

Trước đó, tháng 12/2022, Nguyễn Thị Thu Thủy là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thiên Phú A (thực hiện việc trồng cây xanh tại Dự án đô thị Golden Field thuộc phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ) đã hứa hẹn với bà Nguyễn Thị Lán (SN 1962, trú tại phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ) sẽ mua 1 lô đất tại Dự án đô thị Golden Field với giá 1 tỷ 150 triệu đồng, rẻ hơn so với giá niêm yết từ 150 - 250 triệu đồng. Bà Lán đã nhờ Thủy mua hộ 1 lô đất cho cháu là anh Lê Anh Dũng (SN 1983, trú tại xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải).

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Thủy tại cơ quan Công an.

Đến tháng 3/2023, anh Dũng đã đặt cọc cho Thủy tổng số tiền 750 triệu đồng để Thủy làm thủ tục pháp lý chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, do không thấy Thủy mua được đất, anh Dũng và bà Lán đã nghi ngờ bị lừa nên đòi lại tiền. Do đã sử dụng tiền của anh Dũng vào mục đích khác nên Thủy chỉ trả lại được cho anh Dũng 360 triệu đồng, còn nợ lại 390 triệu.

Ngày 7/8/2023, anh Dũng đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Thu Thủy lên cơ quan Công an. Sau đó Thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 1/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thu Thủy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 23h ngày 20/2/2024, lực lượng Công an đã bắt giữ được Nguyễn Thị Thu Thủy khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường 1, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Giang Lương

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân