Nữ điều dưỡng kịp thời cứu sống người đàn ông ngã quỵ giữa đường

Tối 9/7, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh (Nghệ An) thông tin, một điều dưỡng của bệnh viện vừa có hành động kịp thời cứu sống người đàn ông bị ngừng tuần hoàn khi bất ngờ ngã quỵ trên đường.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày. Trên đường đưa con đi học về, chị Nguyễn Thị Quỳnh Giang, điều dưỡng Khoa 3 Chuyên khoa (Cơ sở 2), Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh, khi lưu thông qua khu vực ngã tư Quảng trường Hồ Chí Minh trên đường Hồ Tùng Mậu, phường Thành Vinh thì phát hiện một người đàn ông đang đi bộ bất ngờ đổ gục xuống mặt đường.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh Giang, người kịp thời sơ cứu, cứu sống nạn nhân ngã quỵ giữa đường.

Không chần chừ, chị Giang lập tức dừng xe, tiếp cận kiểm tra tình trạng nạn nhân. Qua đánh giá ban đầu, người đàn ông rơi vào trạng thái hôn mê, bất tỉnh, tay chân co cứng, dấu hiệu cho thấy tình trạng hết sức nguy kịch.

Vận dụng kỹ năng chuyên môn được đào tạo, nữ điều dưỡng nhanh chóng thực hiện ép tim ngoài lồng ngực nhằm duy trì tuần hoàn và tăng cơ hội sống cho nạn nhân. Trong lúc đó, nhiều người dân có mặt tại hiện trường đã hỗ trợ gọi Trung tâm Cấp cứu 115.

Sau hơn 10 phút kiên trì thực hiện các thao tác hồi sức tim phổi, nạn nhân dần có lại nhịp thở. Ngay sau đó, lực lượng cấp cứu tiếp nhận và đưa người đàn ông đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Chia sẻ sau sự việc, điều dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh Giang cho biết gần 15 năm công tác trong ngành y đã giúp chị hình thành phản xạ xử lý nhanh trước những tình huống khẩn cấp.

“Khi thấy một người rơi vào tình trạng nguy hiểm, tôi không nghĩ gì khác ngoài việc phải nhanh chóng thực hiện những kỹ thuật đã được đào tạo để giúp họ có thêm cơ hội sống”, chị Giang chia sẻ.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đánh giá, việc sơ cứu đúng thời điểm và đúng kỹ thuật của điều dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh Giang có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần duy trì sự sống cho nạn nhân trước khi ê-kíp cấp cứu chuyên nghiệp có mặt.

Hành động của nữ điều dưỡng không chỉ thể hiện bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của người thầy thuốc, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về những cán bộ y tế luôn sẵn sàng cứu người trong mọi hoàn cảnh, dù ở trong bệnh viện hay ngoài đời thường.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn