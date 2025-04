NÓNG: Nổ lớn ở Moscow, Tướng cấp cao Nga bị ám sát ngay trước giờ Đặc phái viên Mỹ gặp ông Putin

Hãng tin RBC (Nga) ngày 25/4 dẫn thông tin từ Ủy ban Điều tra Nga xác nhận, Trung tướng Yaroslav Moskalik – Phó Giám đốc Tổng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Nga – đã thiệt mạng trong vụ nổ xe hơi ở thành phố Balashikha, vùng Moscow.

Theo dữ liệu sơ bộ, thiết bị nổ tự chế chứa các thành phần gây sát thương là nguyên nhân khiến chiếc xe Volkswagen phát nổ gần ngôi nhà số 2 trên Đại lộ Nesterov, thành phố Balashikha trong ngày 25/4. Hỏa hoạn bùng phát ngay sau đó nhưng đã được dập tắt.

Hãng thông tấn TASS trích dẫn nguồn tin từ Cơ quan ứng phó khẩn cấp của Nga cho biết, sức công phá của thiết bị nổ tự chế này tương đương hơn 300g TNT.

Vụ án hình sự liên quan đã được mở dựa theo Điều 105 và Điều 222.1 của Bộ luật Hình sự (tội giết người và buôn bán trái phép chất nổ).

Hình ảnh chiếc xe Volkswagen phát nổ. Ảnh: Guardian

Đáng lưu ý, theo tờ Guardian (Anh), vụ việc xảy ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc gặp với Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff tại Điện Kremlin.

Theo hãng tin RBC, ông Moskalik từng nhiều lần tham gia các cuộc đàm phán quốc tế. Năm 2015, ông là thành viên của Nhóm Liên lạc đại diện Nga trong các cuộc đàm phán Minsk (thuộc tiểu nhóm về an ninh).

Năm 2019, ông có cuộc gặp với phái đoàn của Trường Cao đẳng Quốc phòng Ấn Độ. Năm 2021, ông có bài phát biểu tại Astana, trong khuôn khổ các cuộc thảo luận về tình hình Syria.

Tại Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow năm 2023, ông Moskalik đã tham gia phiên họp về hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự tại Châu Phi và Trung Đông.

Your browser does not support the video tag.

(Đoạn video ghi lại vụ nổ. Nguồn: RBC)

Theo Guardian, đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào một sĩ quan quân đội cấp cao của Nga trong 6 tháng qua, và có vẻ giống với các vụ tấn công trước đây mà Ukraine nhận trách nhiệm. Hiện Kiev vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào liên quan.

Trước đó, vào tháng 11/2024, Đại tá Hải quân hạng nhất Valery Trankovsky – Tham mưu trưởng Khu vực Hải quân Azov thuộc Căn cứ Hải quân Crimea – cũng đã thiệt mạng trong một vụ nổ xe hơi trên phố Shevchenko ở Sevastopol.

Ủy ban Điều tra Nga khi đó đã khởi tố vụ án khủng bố, và Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) sau đó đã bắt giữ hai cư dân Crimea bị cáo buộc đặt chất nổ theo chỉ thị của Cơ quan An ninh Ukraine.

Tác giả: Minh Minh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn