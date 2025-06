Nóng: Mỹ Tâm đã có chia sẻ đầu tiên sau khi học trò The Voice gây sốc kể chuyện bị "triệt đường sống"

Từ sau clip kéo dài gần 5 phút của Bảo Uyên - học trò cũ của Mỹ Tâm ở The Voice, nhiều phát ngôn, thông tin liên quan đến "Hoạ mi tóc nâu" nhận được sự quan tâm của công chúng. Bởi lẽ, dù Bảo Uyên không trực tiếp gọi tên Mỹ Tâm nhưng với cách xưng hô "cô" cùng nhiều chi tiết liên quan đến chuyện bị chèn ép khiến Mỹ Tâm bị réo tên liên tục, Giữa lúc Bảo Uyên đăng đàn cho biết sẵn sàng nhận mọi lời chỉ trích, sau đó khoá bình luận, Đức Phúc thì nói không quan tâm đến những chuyện xung quanh thì mới đây Mỹ Tâm cũng có động thái mới.

Vào tối 4/6, Mỹ Tâm đã có chia sẻ mới trên mạng xã hội. Theo đó, nữ ca sĩ chỉ trực tiếp đăng thông báo liên quan đến công việc chứ không nhắc đến những ồn ào liên quan đến học trò cũ. Tính đến thời điểm hiện tại, đây chính là động thái mới nhất và duy nhất của Mỹ Tâm. Trước đó, khi chúng tôi liên hệ hỏi về lùm xùm The Voice, phía Mỹ Tâm cũng từ chối đưa ra phản hồi.

Chia sẻ đầu tiên của Mỹ Tâm giữa ồn ào với học trò cũ chỉ liên quan đến công việc

Trong clip "phốt" đăng trên trang cá nhân, Bảo Uyên cho biết cô từng bị "chèn ép" khi tham gia The Voice 2015, ám chỉ mối quan hệ không êm đẹp với huấn luyện viên, được cho là Mỹ Tâm. Dù không nêu đích danh, Bảo Uyên gọi nhân vật này là "cô", cho biết bản thân không giỏi nịnh bợ, từng bị hiểu lầm là "không thích cô", bị người trong team nói xấu và cuối cùng phải dừng chân ở bán kết dù được đánh giá có tiềm năng. Nữ ca sĩ cho rằng gần như không thể hoạt động nghệ thuật vì thiếu mối quan hệ, không đi show, không được hỗ trợ vì có "thế lực" phía sau triệt đường sống.

Sau đó, Bảo Uyên tiếp tục lên tiếng: "10 năm rồi, mình luôn sống trong tâm thế chẳng có gì để mất. Vì thật ra, mình chưa từng nắm giữ điều gì để gọi là 'có'. Mình cũng không có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào như ra sản phẩm mới, hay debut hoành tráng. Mình không thuộc về công ty nào, đã hoạt động tự do được hơn một năm nay. Mình chỉ kể câu chuyện này, vì linh hồn mình đã chờ rất lâu để được lên tiếng. Âm nhạc sau này, nếu trái tim mình còn muốn hát thì mình hát. Không thì thôi. Mình đón nhận cả những lời động viên và cả những lời chỉ trích".

Hiện tại, Bảo Uyên chưa có chia sẻ mới, cô cũng khoá bình luận MXH

Tại The Voice 2015, Bảo Uyên và Đức Phúc là 2 thành viên còn lại cuối cùng của team Mỹ Tâm. Sau đó, Mỹ Tâm quyết định loại Bảo Uyên trước thềm Chung kết, cơ hội đi tiếp thuộc về Đức Phúc. Trên sóng chương trình The Voice 2015, Mỹ Tâm cũng thẳng thắn nói rõ lý do loại Bảo Uyên. Khi đó, dưới vai trò là huấn luyện viên của Đức Phúc và Bảo Uyên, Mỹ Tâm cho biết: "Rõ ràng với 2 giọng hát hay như vậy, Tâm không thể cho điểm nghiêng quá về bạn nào được. Nhưng Tâm tin vào khán giả, khán giả sẽ biết lựa chọn bạn nào để vào vòng trong. Trong quá trình làm việc, Tâm biết Phúc có nhiều điểm sáng, nhiều cố gắng, tập trung. Do đó, Tâm cho Phúc số điểm nhỉnh hơn Uyên. Nếu muốn thì Tâm vẫn có thể cho Đức Phúc 70% nhưng mà mức độ chênh giữa 2 giọng ca không nhiều, nếu có thì chỉ nằm ở sự quyết liệt, mạnh mẽ hơn của Đức Phúc mà thôi".

Thời điểm 10 năm trước, Bảo Uyên là thí sinh được đánh giá cao, vì thế cô bị loại trước thềm đêm thi quan trọng cũng khiến nhiều người tranh cãi. Sau đó, Mỹ Tâm thẳng thắn cho biết cô đánh giá cả quá trình, nếu chọn Bảo Uyên thay cho Đức Phúc thì chắc chắn khán giả sẽ có ý kiến. Cụ thể, Huấn luyện viên của The Voice 2015 nói: "Tâm có hơi 'sai' ở đây khi không đánh giá chỉ trong 1 đêm thi này để đưa ra quyết định % của mình mà Tâm đánh giá cả một quá trình. Tâm thấy Phúc xứng đáng đi tiếp và Uyên dừng lại là phù hợp, để nhận được tất cả tình cảm của khán giả ngay lúc này. Tâm có một chút cá nhân, cảm tính một chút xíu là nếu Uyên mà vào vòng trong nữa thì khán giả sẽ không thấy thuyết phục bằng Phúc. Đây là một điều Tâm làm cho Uyên, Uyên dừng ở vòng này là một điều đẹp nhất".

Nhiều học trò cũ đứng ra bênh vực, bảo vệ Mỹ Tâm giữa ồn ào

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn