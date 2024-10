Nóng: Hằng Du Mục chính thức lên tiếng vụ có con với Tôn Bằng khi anh chưa ly hôn vợ đầu

Vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao khi Tôn Bằng - chồng cũ người nước ngoài của Hằng Du Mục bất ngờ tố cô làm tiểu tam, khiến ông và vợ trước đó ly hôn. “Tôi và vợ cũ đã ly hôn khi cô ấy (tức Hằng Du Mục - PV) mang thai được 6 tháng. Tôi đã mắc sai lầm mà bất kỳ người đàn ông nào cũng dễ mắc phải là thích những cô gái trẻ đẹp, không cưỡng lại được sự quyến rũ mà họ mang lại! Tôi có con thứ ba sau khi ly hôn với người vợ đầu tiên của tôi 3 tháng!”, Tôn Bằng chia sẻ trên trang TikTok cá nhân. Kèm theo đó, chồng cũ Hằng Du Mục còn đăng kèm một số giấy tờ, ghi rõ các mốc thời gian để chứng minh.

Cho đến mới đây, Hằng Du Mục đã chính thức lên tiếng rõ ràng về vấn đề này. Xuất hiện chung trong clip còn có Dịch Dương, để câu chuyện thêm phần chính xác và khách quan.

Clip: Hằng Du Mục lên tiếng về tin đồn tiểu tam

Theo đó, Hằng Du Mục cho biết tờ giấy ly hôn tháng 6/2020 mà chồng cũ đăng tải trên mạng là lần đầu tiên khi cô nhìn thấy. Bản thân cô cũng cảm thấy hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra nên đã phải đi hỏi hai con trai riêng của chồng cũ là Nhất Dương và Dịch Dương để tìm câu trả lời.

Theo đó, từ khi Dịch Dương khoảng 6 - 7 tuổi, Tôn Bằng cũng đã ngoại tình và có bạo hành vợ cũ. Sau đó, Tôn Bằng lừa vợ cũ rằng có một căn nhà rẻ muốn mua, nhưng để mua được phải có chứng nhận độc thân. Do đó, cả hai đã làm giấy ly hôn. Thời điểm này Hằng Du Mục vẫn đang ở Việt Nam. Đến khi Hằng Du Mục quen biết Tôn Bằng, cô cũng chủ động xác nhận rõ mối quan hệ của ông và vợ cũ, Tôn Bằng khẳng định đã ly hôn và đưa giấy tờ trên để chứng minh.

Tuy nhiên, “cú twist” nằm ở chỗ, Tôn Bằng và vợ cũ đã từng tái hôn nhưng Hằng Du Mục không biết thông tin này. Cho đến khi gần sinh bé Coca - con chung đầu tiên của cả hai, vì cần giấy tờ để làm khai sinh cho con nên Tôn Bằng quay trở lại tìm vợ cũ để làm giấy ly hôn lần 2. Đó là lý do ngày 4/6/2020, Tôn Bằng hoàn tất thủ tục, có giấy chứng nhận đã ly hôn mà đến ngày 29/9/2020, con trai chung của Tôn Bằng và Hằng Du Mục đã ra đời.

Hằng Du Mục và Dịch Dương làm rõ câu chuyện hôn nhân của cô và Tôn Bằng

Nói chi tiết hơn về câu chuyện này, Dịch Dương lên tiếng: “Ban đầu khi còn sống ở Bắc Kinh (Trung Quốc), mẹ đã phát hiện bố tôi ngoại tình và ba đã bắt đầu đánh đập mẹ. Sau đó khi các cậu của tôi can thiệp, bố tôi cũng đã hứa sẽ không ngoại tình nữa.

Đến khi gia đình chuyển về Bắc Hải (Trung Quốc), bố tôi kiếm được tiền và lừa mẹ tôi làm giấy tờ ly hôn để mua được căn nhà với giá rẻ hơn. Sau đó mẹ tôi kiểm tra thì biết ông lại tiếp tục ngoại hình, cả hai cãi nhau, mẹ lại tiếp tục bị bạo hành. Vì quá sợ nên mẹ bỏ về quê, nhưng được gia đình khuyên nên trở về. Nên cả hai tái hợp, bố tôi cũng hứa sẽ không tái phạm.

Cho đến khi mẹ tôi lại phát hiện bố liên lạc với dì tôi (Hằng Du Mục - PV) và có con nên mẹ tôi bức xúc bỏ đi. Sau đó cả hai ly hôn, rồi vài tháng sau dì sinh bé Coca”.

Cuối cùng, Hằng Du Mục đúc kết lại trong câu chuyện này, cả 2 người phụ nữ đều bị lừa. Vợ cũ bị lừa để làm giấy ly hôn còn Hằng Du Mục cho biết mình bị lừa bởi tờ giấy ly hôn đó. Bên cạnh đó, cô cũng cho hay Dịch Dương là người biết rõ ràng câu chuyện nhưng vẫn đang ở đây, đứng ra để bảo vệ cũng là cách khẳng định cô không phải tiểu tam giống như những gì Tôn Bằng tố.

“Thì ra 2 người phụ nữ chúng mình là 2 con rối trong trò chơi này. Cách anh đối xử với vợ đầu cũng như cách anh đối xử với tôi. Nhưng đến cuối cùng người tổn thương nhất vẫn là những đứa trẻ. Hãy bảo vệ phụ nữ và trẻ em, kiên quyết rời xa bạo lực gia đình”, Hằng Du Mục viết.

Tác giả: Hải My

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn