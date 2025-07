Nỗi đau bất ngờ ập tới nhiều gia đình

An Giang cấm tàu du lịch đến nơi nguy hiểm Ngày 20-7, Sở Du lịch tỉnh An Giang có công văn gửi UBND đặc khu Phú Quốc, UBND đặc khu Kiên Hải và các đơn vị liên quan trong tỉnh về việc bảo đảm an toàn cho du khách trong lúc ảnh hưởng bão số 3. Theo đó, các địa phương có hoạt động du lịch biển đảo như Phú Quốc, Hà Tiên, Kiên Hải cần theo dõi chặt chẽ thông tin thời tiết để chủ động kiểm tra, thông báo đến cơ sở kinh doanh du lịch có giải pháp phòng tránh mưa, giông phù hợp. Các hoạt động ngoài trời như bãi tắm, hồ bơi hay bãi biển phải có nhân viên trực cứu hộ, cắm biển cảnh báo. Các tàu phục vụ tham quan, câu cá, lặn biển ngắm san hô và các tour ca nô quanh đảo không được đưa khách đến những nơi nguy hiểm. D.Nhân