Sun Group đề xuất nghiên cứu khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái hơn 776 ha tại Nghệ An

Một trong những vị trí Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt Trời (thành viên Sun Group) khảo sát, đề xuất nghiên cứu.

Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt Trời đã có công văn số 18/2026/CV-SHI ngày 18/6/2026, gửi UBND tỉnh Nghệ An và Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An đề nghị bổ sung khu đất vào danh mục thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Sun Group có văn bản đề nghị.

Theo đó, doanh nghiệp đã khảo sát hiện trạng khu vực nghiên cứu và đề xuất triển khai Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị nghỉ dưỡng, sinh thái Trường Vinh với quy mô khoảng 776 ha.

Địa điểm tại phường Trường Vinh và phường Vinh Lộc. Ranh giới: Phía Bắc giáp phường Vinh Lộc. Phía Nam giáp sông Lam. Phía Đông giáp sông Lam. Phía Tây giáp khu dân cư phường Trường Vinh.

Sau khi nhận được văn bản đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt Trời, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản số 7729/UBND-CN ngày 29/6/2026 và giao các sở ngành rà soát. Cụ thể:

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát ranh giới, đánh giá sự phù hợp quy hoạch và cung cấp thông tin cho Sở Tài chính.

Sở Tài chính trên cơ sở kết quả rà soát tham mưu UBND tỉnh xem xét, báo cáo HĐND tỉnh về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

UBND tỉnh Nghệ An có văn bản giao các sở ngành rà soát.

Theo quy định hiện hành, sau khi được rà soát quy hoạch và đưa vào danh mục khu đất đấu thầu (nếu đủ điều kiện), dự án còn phải trải qua nhiều thủ tục như: Xem xét sự phù hợp quy hoạch; Lập, phê duyệt chủ trương đầu tư (nếu thuộc diện); Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường và xây dựng theo quy định.

Do đó, các văn bản hiện có mới phản ánh việc Sun Group đề xuất nghiên cứu khu đất và UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn xem xét, chưa phải quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Được biết, nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận trong các bước tiếp theo, đây sẽ là một trong những dự án đô thị có quy mô lớn tại khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố Vinh cũ và Nghệ An nói chung.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn