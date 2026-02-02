Nigeria: Tấn công đồn cảnh sát và nhà thờ, nhiều người bị bắt cóc

Hình ảnh bên ngoài nhà thờ ECWA sau vụ tấn công của các tay súng khiến nhiều tín đồ bị bắt cóc, tại Kurmin Wali, bang Kaduna, Nigeria, ngày 20/1. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, các tay súng đã tấn công một đồn cảnh sát và một nhà thờ rạng sáng 1/2 tại khu vực Agwara, miền Trung Nigeria, nơi từng xảy ra vụ bắt cóc hàng loạt học sinh hồi cuối năm ngoái.

Cảnh sát nước này cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 3h40 sáng 1/2, khi các đối tượng vũ trang đột nhập khu vực Agwara, tấn công đồn cảnh sát địa phương.

Nhóm này đã phóng hỏa đồn cảnh sát này sau khi áp đảo lực lượng an ninh tại chỗ. Sau đó, chúng tiếp tục di chuyển tới nhà thờ United Methodist trong khu vực, đốt cháy một phần nhà thờ và bắt cóc khoảng 5 người, trước khi rút khỏi hiện trường.

Agwara cũng là địa bàn từng xảy ra vụ bắt cóc khoảng 300 học sinh trong một cuộc tấn công quy mô lớn hồi tháng 11/2025.

Trong khi đó, tại bang Borno, miền Đông Bắc Nigeria - địa bàn hoạt động chính của nhóm Boko Haram và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Tây Phi (ISWAP) - quân đội Nigeria cho biết đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao và 10 tay súng Boko Haram trong một cuộc đột kích ban đêm.

Đối tượng bị tiêu diệt được xác định là Abu Khalid, Phó Chỉ huy của Boko Haram ở khu vực rừng Sambisa. Quân đội Nigeria cho biết không có thương vong trong số các binh sỹ tham gia chiến dịch này.

Tuy nhiên, trước đó 1 ngày, hơn 20 người, trong đó có binh sỹ, công nhân xây dựng và thợ săn địa phương, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công do ISWAP thực hiện.

Xung đột tại miền Đông Bắc Nigeria trong hơn 1 thập kỷ qua đã khiến trên 40.000 người thiệt mạng và gần 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trở thành một trong những cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng nhất tại châu Phi./.

Tác giả: Mạnh Hùng

