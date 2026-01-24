Những thói quen nhỏ giúp điện thoại, laptop ít hỏng vặt

Trên thực tế, chỉ cần dành vài phút mỗi tuần với những thói quen đơn giản, người dùng có thể kéo dài đáng kể tuổi thọ của điện thoại, laptop hay các thiết bị thông minh khác, đồng thời hạn chế chi phí sửa chữa. Dưới đây là 7 thói quen dễ thực hiện nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt.

Vệ sinh và kiểm tra định kỳ

Bụi bẩn là nguyên nhân khiến cổng kết nối bị kẹt, quạt tản nhiệt hoạt động kém và thiết bị dễ quá nhiệt. Vì vậy, người dùng nên lau màn hình bằng khăn mềm, tránh giấy ăn hoặc khăn giấy cứng. Các cổng sạc, khe tản nhiệt có thể làm sạch bằng chổi nhỏ hoặc khí nén. Việc kiểm tra nhanh mỗi tuần giúp phát hiện sớm dây cáp hư, pin chai hoặc linh kiện lỏng trước khi phát sinh lỗi lớn.

Tránh để thiết bị quá nóng

Nhiệt độ cao ảnh hưởng trực tiếp đến chip xử lý, pin và màn hình. Tốt hơn hết, thiết bị nên được đặt ở nơi thoáng, không che kín lỗ tản nhiệt. Với laptop, người dùng không nên đặt trên chăn, gối khi đang hoạt động. Việc để điện thoại, máy tính trong ôtô đỗ ngoài trời, gần cửa kính hoặc nguồn nhiệt cũng có thể gây hư hỏng chỉ sau thời gian ngắn.

Sử dụng nhẹ nhàng

Va đập, rơi rớt và nước là những nguyên nhân phổ biến gây hỏng thiết bị. Người dùng được khuyến cáo nên trang bị ốp lưng, bao da hoặc túi chống sốc để hạn chế rủi ro trong quá trình sử dụng. Người dùng cũng nên tránh đặt vật nặng lên thiết bị, hạn chế ăn uống gần máy và không nhấn mạnh vào màn hình hoặc phím bấm.

Chăm sóc pin đúng cách

Pin lithium-ion không phù hợp với việc sạc qua đêm thường xuyên hoặc để cạn pin liên tục, do đó nên hình thành thói quen rút sạc khi pin đầy và hạn chế để pin xuống dưới 10%. Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, mức pin khoảng 50% được xem là phù hợp để bảo quản.

Cập nhật phần mềm thường xuyên

Các bản cập nhật giúp vá lỗi, cải thiện hiệu năng và tăng cường bảo mật. Việc bỏ qua cập nhật có thể khiến thiết bị hoạt động không ổn định hoặc gặp rủi ro về an toàn dữ liệu. Quá trình cập nhật thường chỉ mất vài phút nhưng mang lại hiệu quả lâu dài.

Cất giữ thiết bị đúng cách

Thiết bị nên được đặt ở vị trí ổn định, tránh xa nước, vật nuôi và trẻ nhỏ. Không nên để máy ở mép bàn, kệ cao hoặc nơi dễ rơi. Việc cất giữ trong túi hoặc hộp bảo vệ khi không sử dụng giúp hạn chế trầy xước và hư hỏng ngoài ý muốn.

Sử dụng phụ kiện chất lượng

Cáp sạc và củ sạc kém chất lượng có thể gây hỏng cổng sạc hoặc ảnh hưởng đến pin. Người dùng nên ưu tiên phụ kiện chính hãng hoặc đạt chứng nhận an toàn. Ngoài ra, việc rút sạc khi có dông sét cũng giúp hạn chế rủi ro về điện.

Những thói quen trên không đòi hỏi nhiều thời gian hay chi phí, tuy nhiên có thể giúp thiết bị hoạt động ổn định hơn trong thời gian dài, đồng thời giảm đáng kể các khoản sửa chữa phát sinh.

Tác giả: Nguyên Khang

Nguồn tin: nguoiduatin.vn