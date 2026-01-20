Mở hộp xong là mất tiền: Điện thoại khấu hao nhanh đến mức nào?

Việc giảm giá trị sản phẩm không phải lúc nào cũng là điều tiêu cực, bởi điều đó có thể mang lại lợi ích cho những người dùng muốn tiếp cận với các sản phẩm cao cấp mới theo thời gian. Theo một nghiên cứu, các thiết bị Android thường mất giá nhanh hơn so với iPhone.

iPhone có tỷ lệ mất giá thấp hơn nhiều so với smartphone Android.

Cụ thể, hầu hết điện thoại Android có xu hướng giảm ít nhất 40-50% giá trị trong năm đầu tiên. Một số thậm chí còn mất giá nhiều hơn, đặc biệt là những chiếc thuộc phân khúc cao cấp.

Trong số những thiết bị mất giá nhanh nhất, điện thoại màn hình gập như Galaxy Z Fold và Pixel Fold đứng đầu danh sách, với mức giảm giá lên tới 62% chỉ trong 6 tháng đầu tiên. Dòng Pixel A cũng ghi nhận mức giảm giá mạnh, với Pixel 8a mất hơn 65% giá trị chỉ trong một năm.

Lý do khiến smartphone nhanh mất giá

Có nhiều lý do khác nhau giải thích cho sự mất giá nhanh chóng của smartphone, bao gồm:

✅ Thị trường bão hòa: Các thương hiệu liên tục ra mắt mẫu mới khiến giá trị của những chiếc điện thoại đã bán ra giảm nhanh chóng.

✅ Cạnh tranh giá khốc liệt: Thị trường smartphone không có sự độc quyền, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn và các thương hiệu phải cạnh tranh về giá cả dẫn đến giá trị khấu hao tăng lên.

✅ Tuổi thọ cập nhật phần mềm ngắn: Smartphone có giá trị tương ứng với tính hữu dụng của chúng. Khi tuổi thọ cập nhật phần mềm ngắn, chúng dễ gặp lỗi và không được tối ưu hóa, từ đó ảnh hưởng đến giá trị bán lại.

✅ Uy tín thương hiệu thấp: Các thương hiệu lớn như Samsung và Apple có lượng khách hàng trung thành cao hơn, trong khi những thương hiệu ít nổi tiếng hơn thường không được ưa chuộng và dẫn đến giá trị bán lại thấp hơn.

Sự xuất hiện của nhiều smartphone khiến các mẫu trước đó nhanh chóng rớt giá.

Việc hiểu rõ về sự mất giá của smartphone không chỉ giúp người dùng đưa ra quyết định thông minh hơn mà còn giúp họ lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

Tỷ lệ khấu hao smartphone từ các thương hiệu lớn

Các thương hiệu như Xiaomi hay OPPO thường xuyên ra mắt nhiều mẫu mã mới dẫn đến việc các mẫu cũ nhanh chóng mất giá, đặc biệt khi phiên bản mới được giới thiệu. Để có cái nhìn rõ hơn, chúng ta hãy cùng nhìn về tỷ lệ khấu hao trung bình của một số thương hiệu trong vòng 12 và 24 tháng:

✅ Apple (iPhone): 30% (12 tháng) - 60% (24 tháng).

✅ Samsung: 41% (12 tháng) - 77% (24 tháng).

✅ Google (Pixel): 60% (12 tháng) - 83% (24 tháng).

Tuy nhiên, iPhone lại là một ngoại lệ. Thiết bị này thường có tỷ lệ khấu hao chậm nhất, giữ giá trị bán lại cao nhất sau năm đầu tiên, với một số mẫu chỉ mất khoảng 25%. Nguyên nhân chính là do Apple cung cấp hỗ trợ phần mềm tốt và lâu dài, thường kéo dài từ 5 đến 7 năm, cùng với nhu cầu toàn cầu cao và lòng trung thành thương hiệu mạnh mẽ. iPhone cũng nổi bật với độ bền, chất lượng chế tạo và chất lượng hình ảnh.

Samsung cũng đang thu hẹp khoảng cách với Apple về khả năng hỗ trợ phần mềm.

Ngoài yếu tố thương hiệu, giá trị của smartphone còn bị giảm do một số nguyên nhân khác:

✅ Ra mắt sản phẩm mới: Người dùng thường tìm kiếm những sản phẩm mới nhất và hấp dẫn nhất. Khi một mẫu mới ra mắt, mẫu cũ sẽ mất đi sự hấp dẫn.

✅ Khả năng tương thích phần mềm và phần cứng: Thiết bị càng gần hết thời gian hỗ trợ thì càng nhanh mất giá trị.

✅ Nhận thức và xu hướng: Người dùng thường liên tưởng “mới” với “tốt hơn”, dẫn đến việc họ luôn muốn sở hữu những sản phẩm mới, ngay cả khi sự khác biệt về chất lượng không đáng kể.

Để làm chậm quá trình khấu hao của smartphone, người dùng có thể thực hiện một số biện pháp sau:

Áp dụng một số thủ thuật sẽ giúp điện thoại giữ giá trị bán lại tốt hơn.

✅ Giữ điện thoại luôn trong tình trạng tốt nhất bằng cách sử dụng ốp lưng và miếng dán bảo vệ màn hình.

✅ Tránh tùy chỉnh phần mềm (không root/jailbreak).

✅ Đổi điện thoại cũ trước khi mẫu mới ra mắt để giữ lại một khoản tiền đáng kể từ việc bán lại.

✅ Bán qua các nền tảng đáng tin cậy cung cấp giá thu mua cạnh tranh.

Những biện pháp này sẽ giúp người dùng bảo vệ giá trị của điện thoại và giảm thiểu thiệt hại khi đến thời điểm bán lại.

Tác giả: Nguyên Khang

Nguồn tin: nguoiduatin.vn