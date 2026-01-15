VIDEO: Đấm mạnh vào mặt nữ chủ cửa hàng, cướp điện thoại bỏ chạy

Ngày 15-1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Hưng (SN 2009, trú xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An), nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản, khi đang lẩn trốn tại phường Trung Mỹ Tây, TPHCM.

Video ghi lại vụ cướp điện thoại trong cửa hàng

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 10-1-2026, tại một cửa hàng điện thoại trên địa bàn xã Văn Hiến, một người đàn ông không rõ danh tính) vào giả vờ mua điện thoại rồi dùng tay đấm vào mặt chủ cửa hàng, cướp 2 điện thoại iPhone 14 Promax (tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng) rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi vụ việc xảy ra, mạng xã hội đăng tải thông tin và hình ảnh ban đầu thu hút sự quan tâm của người dân. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an xã Văn Hiến đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan nhanh chóng xác minh, truy tìm, bắt giữ đối tượng gây án.

Nguyễn Văn Hưng bị bắt giữ khi lẩn trốn tại TPHCM

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Công an xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Hưng. Tại cơ quan Công an, Hưng thừa nhận hành vi phạm tội. Được biết, Nguyễn Văn Hưng có nhân thân xấu, vừa đi trường giáo dưỡng trở về địa phương, không có công việc ổn định.

Hiện, vụ việc đang được xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động