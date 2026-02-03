Loại thịt Tết đền nhà nào cũng phải có, “siêu dinh dưỡng” ăn nhiều không sợ béo

Nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh

Ức gà là một trong những nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh tốt nhất với đầy đủ các axit amin thiết yếu. Protein đóng vai trò là "gạch xây dựng" cho các mô cơ, giúp tăng cường khối lượng cơ bắp và phục hồi các tế bào bị tổn thương sau quá trình vận động mạnh. Đối với người tập luyện thể thao, việc nạp ức gà thường xuyên giúp cơ thể săn chắc hơn và ngăn ngừa tình trạng mất cơ do lão hóa hoặc ăn kiêng.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cơn thèm ăn

Nếu bạn đang trong chế độ giảm cân, ức gà là một người bạn đồng hành lý tưởng nhờ đặc tính giàu đạm nhưng lại rất ít calo và chất béo bão hòa. Chế độ ăn giàu protein giúp tăng cảm giác no lâu, giảm nồng độ hormone gây đói (ghrelin) và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Điều này giúp bạn dễ dàng kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể, từ đó giảm mỡ thừa hiệu quả mà vẫn đảm bảo đủ năng lượng cho các hoạt động thường ngày.

Thúc đẩy hệ xương khớp chắc khỏe

Bên cạnh protein, ức gà còn chứa nhiều phốt pho và canxi, những khoáng chất đóng vai trò then chốt trong việc duy trì mật độ xương. Việc tiêu thụ ức gà đúng cách giúp xương răng chắc khỏe, giảm nguy cơ loãng xương ở người già và hỗ trợ sự phát triển chiều cao ở trẻ em. Ngoài ra, các axit amin trong ức gà còn hỗ trợ bảo vệ sụn khớp, giúp hệ vận động luôn linh hoạt và dẻo dai.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp

Khác với thịt đỏ, ức gà chứa rất ít cholesterol bão hòa, giúp giảm nguy cơ hình thành mảng bám trong động mạch. Đặc biệt, lượng vitamin B6 dồi dào trong ức gà giúp kiểm soát nồng độ homocysteine – một hợp chất nếu ở mức cao có thể gây tổn thương thành mạch máu và dẫn đến các bệnh lý tim mạch. Thay thế thịt đỏ bằng ức gà là một chiến lược thông minh để bảo vệ trái tim và duy trì huyết áp ở mức ổn định.

Tăng cường trao đổi chất và hệ miễn dịch

Ức gà chứa hàm lượng vitamin B3 (niacin) và vitamin B6 cực cao, đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Các vitamin nhóm B này giúp hệ thống thần kinh hoạt động minh mẫn, đồng thời hỗ trợ gan thải độc hiệu quả. Bên cạnh đó, các khoáng chất như selen trong ức gà còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh và giảm tình trạng viêm nhiễm.

Cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng

Trong ức gà chứa một lượng lớn axit amin Tryptophan, có khả năng kích thích não bộ sản sinh Serotonin – loại hormone tạo cảm giác hạnh phúc và thư giãn. Việc ăn ức gà không chỉ giúp bạn no bụng mà còn hỗ trợ cải thiện tâm trạng, giảm bớt áp lực tinh thần và lo âu. Đây cũng là lý do vì sao ức gà thường được khuyên dùng cho những người thường xuyên làm việc trong môi trường căng thẳng hoặc gặp vấn đề về giấc ngủ.

Tốt cho sức khỏe đôi mắt

Ít ai biết rằng ức gà cũng chứa một lượng nhất định Vitamin A dưới dạng retinol và các tiền chất như alpha và beta-carotene. Những dưỡng chất này cực kỳ quan trọng cho sức khỏe thị lực, giúp ngăn ngừa tình trạng mỏi mắt, khô mắt và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi. Một chế độ ăn có ức gà thường xuyên sẽ góp phần giữ cho đôi mắt luôn sáng khỏe và tinh anh.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn