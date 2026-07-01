Những gương mặt xuất sắc nhất trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Nghệ An

Thầy trò Trường THPT Quỳnh Lưu (xã Quỳnh Lưu) - ngôi trường có nhiều thủ khoa, á khoa của tỉnh Nghệ An tại Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Nghệ An, Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh thủ khoa khối A00 (Toán – Vật lí – Hóa học) của tỉnh là em Lê Minh Hiếu (Trường THPT Quỳnh Lưu 1, xã Quỳnh Lưu) với 29,75 điểm.

Lê Minh Hiếu cũng đồng thủ khoa thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Nghệ An với 37,75 điểm.

Ngoài ra có 9 học sinh đạt 29,25 điểm gồm: Bạch Sỹ Duy (Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách), Phan Trung Long (Trường THPT Quỳnh Lưu 1), Hồ Diên Đạt (Trường THPT Quỳnh Lưu 4), Trần Đình Quân (Trường THPT Diễn Châu 4), Trương Bảo Nam (Trường THPT Quỳnh Lưu 4); Võ Hồng Minh (THPT Nguyễn Duy Trinh), Trần Công Nam (Trường THPT Nam Đàn 1), Nguyễn Văn Quyền (THPT Thái Hòa), Hồ Bá Long (Trường THPT Quỳnh Lưu 1).

Đạt 29 điểm khối A00 có 10 thí sinh.

Em Lê Minh Hiếu (Trường THPT Quỳnh Lưu 1, xã Quỳnh Lưu) với 29,75 điểm và cũng là thủ khoa thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Nghệ An với 37,75 điểm. Ảnh: Hồ Lài

Khối B00 (Toán – Hóa học – Sinh học) thí sinh đạt kết quả cao nhất là em Nguyễn Thừa Hiệp - Trường THPT Đô Lương 3 với 29,5 điểm. Bên cạnh đó, có 2 học sinh đạt 29,25 điểm là Ngô Sỹ Đức - Trường THPT chuyên Đại học Vinh; Trần Bảo Nam (Trường THPT Diễn Châu 2).

Tốp 3 khối B00 có 4 học sinh đạt 29 điểm là: Nguyễn Thị Mai Phương - Trường THPT Đô Lương 3, Nguyễn Đình Huy - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Phạm Hải Đăng - Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn và Nguyễn Quang Trung - Trường THPT Cờ Đỏ.

Ở khối C00 (Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí), có 1 thí sinh đạt điểm cao nhất với 28,25 điểm, đó là em Hoàng Thị Quỳnh Phương - Trường THPT Kim Liên.

Ngoài ra có 7 em đạt 28 điểm: Trần Phương Huyền - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Thái Thị Thu Tâm - Trường THPT Yên Thành 2, Nguyễn Thị Phương Duy – THPT Đô Lương 1, Lữ Thị Minh Anh - Trường PT DTNT THPT số 2, Phạm Thị Thùy Dung - Trường THPT Quỳnh Lưu 3, Lương Thị Thảo - Trường THPT Yên Thành 2, Nguyễn Trọng Minh - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Nguyễn Thị Khánh Linh - Trường THPT Anh Sơn 1.

Thí sinh Nghệ An dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Hồ Lài

Ở khối D00 (Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh), có 1 thí sinh đạt 28,5 điểm đó là em Nguyễn Hữu Tiến - Trường THPT Phan Bội Châu.

Có 1 em đạt 28,25 điểm là em Dương Nguyễn Hà My - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Có 1 em đạt 27,25 điểm là em Lương Khánh Chi - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Có 8 em đạt 27,5 điểm thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, Trường THPT Đô Lương 1 và Trường THPT Quỳnh Lưu 1.

Ở khối A1 (Toán – Vật lí – Tiếng Anh), có 1 học sinh đạt 28,75 điểm là em Nguyễn Trọng Quang - Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Có 1 học sinh đạt 28,25 điểm là em Đinh Việt Đăng - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Có 2 em đạt 27,75 điểm là em Nguyễn Bùi Anh Kiệt - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Nguyễn Phú Sang - Trường THPT chuyên Đại học Vinh.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn