Những điều tối kỵ trong ứng xử để nắm giữ trái tim chồng

Chê trách khi họ mắc lỗi

Đừng bao giờ ngừng cổ vũ cho người đàn ông của bạn, ngay cả khi anh ấy mắc sai sót hay gặp lỗi lầm. Không có người đàn ông hoàn hảo và cũng chẳng có cuộc hôn nhân nào viên mãn như phim ảnh cả.

Đừng để rơi vào cái bẫy lý tưởng hóa hình mẫu người đàn ông và hôn nhân khi chỉ nhìn bề ngoài. Bởi nếu luôn có tư tưởng ấy, chỉ một lỗi lầm nhỏ ở người bạn đời, bạn sẽ dễ dàng có suy nghĩ bám víu vào những thiếu sót đó và cảm thấy thất vọng về người đàn ông của mình. Hãy luôn là người cổ vũ, động viên họ, bất cứ khi nào họ thành công hay thất bại.

"Chuyện ấy" tẻ nhạt

Sex là điều vô cùng quan trọng đối với người đàn ông và cuộc hôn nhân của hai người. Hãy nhớ rằng, quan hệ tình dục tốt mang lại hạnh phúc không chỉ cho chồng mà còn cho chính bạn. Vì vậy, hãy luôn sáng tạo trong chuyện ấy. Không ngừng mang lại cho anh ấy những điều bất ngờ, ngạc nhiên để "chuyện ấy" luôn hấp dẫn và khơi dậy đam mê bất tận trong chàng. Sách báo, phim ảnh, internet có thể là nguồn trợ giúp dễ dàng trong việc này.

Coi công việc của chồng không liên quan đến mình

Người đàn ông luôn mong muốn kết hôn với một người phụ nữ có ý thức nuôi dưỡng tương lai cho cuộc hôn nhân của mình. Bởi thế, bạn cần phải có những kiến thức hay hiểu biết nhất định về công việc chồng đang làm, từ đó đánh giá được những áp lực anh ấy phải đối mặt. Tương tác với chồng khi anh ấy cần nói chuyện, chia sẻ về công việc. Sẵn sàng giải quyết những vấn đề vướng mắc công việc với anh ấy khi bạn có thể và trong khả năng của bạn.

Tuyệt đối không cằn nhằn

Có nhiều cách tốt hơn để giải quyết các khúc mắc trong mối quan hệ vợ chồng, chẳng hạn như một cuộc đối thoại trực tiếp. Nếu thất bại, hãy tìm kiếm sự trợ giúp từ người thứ 3, nhưng tuyệt đối đừng cằn nhằn. Với đàn ông, những lời lải nhải của vợ giống như một sự chế giễu và sẽ không bao giờ cải thiện được họ, thậm chí nó còn khiến họ thêm đau lòng.

Một trong những điều tồi tệ nhất với phái mạnh là luôn bị người anh ta yêu thương khơi lên những lỗi lầm, thiếu sót hàng ngày, hàng giờ. Trên thực tế, có nhiều cặp đôi, xét về tổng thể, khá hòa hợp nhưng họ vẫn chia tay. Những cặp vợ chồng có xu hướng giấu đi những điểm tiêu cực của nhau và chấp nhận chúng sẽ vượt qua được nguy cơ đổ vỡ trong hôn nhân.

Quan tâm đến con cái hơn chồng

Điều này xảy ra với rất nhiều gia đình khi họ có con. Tất nhiên, việc quan tâm, chăm sóc con cái là cần thiết nhưng nếu vì quá chú tâm đến con mà lơ là anh ấy, bạn sẽ không nhận ra khoảng cách giữa mình và chồng ngày càng xa.

Gây rối ở nơi công cộng

Một cặp đôi yêu nhau tha thiết, người chồng hiền lành vô cùng và luôn nhượng bộ vợ trong mọi chuyện. Sự cố xảy ra trong một lần người vợ đợi chồng đến đón mà mãi không thấy đâu. Hóa ra anh chồng vì bận đưa cô bạn đồng nghiệp đi chuộc chiếc xe mới mất cắp mà đến muộn.

Đúng lúc giận dỗi thì vợ nhìn thấy chồng chở cô gái ấy về. Vừa dừng xe, người vợ đã lao ra túm tóc cô gái kia và chửi người đàn ông không ra gì ngay chỗ quán nước đông người, vì nghĩ họ cặp bồ với nhau. Về nhà, anh chồng điên tiết đòi ly hôn mà không thèm giải thích với vợ.

Người ta thường nói người vợ tuyệt vời chính là chiếc vương miện của chồng quả không sai. Bởi không gì khiến đàn ông tức giận hơn là bị vợ hoặc bạn gái chỉ trích trước mặt đồng nghiệp hay giữa chốn đông người. Ngay cả khi sự chỉ trích đó chỉ là một ánh mắt lườm nguýt nó cũng có thể chạm đến lòng tự ái của anh ấy.

