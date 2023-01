Những chiếc ô tô đạt chuẩn an toàn nhất năm 2022, giá dễ tiếp cận

Chương trình đánh giá ô tô mới của châu Âu (Euro NCAP) đã công bố danh hiệu xe an toàn nhất năm 2022, có 6 cái tên nhưng xe điện đã chiếm tới 5 còn lại dành cho xe PHEV. Đáng chú ý hơn, Euro NCAP cho biết đây là lần đầu tiên có hai mẫu xe đến từ Trung Quốc nằm trong danh sách những mẫu xe an toàn nhất năm 2022 và 2 mẫu Tesla khác nhau được vinh danh là chiếc xe tốt nhất trong từng phân khúc mà nó cạnh tranh.

Trên thực tế, mặc dù chỉ có 2 mẫu xe Tesla đoạt giải là Model Y và Model S nhưng thương hiệu này đã giành tới 3 giải nhất. Trong đó, Tesla Model Y được vinh danh ở hạng mục "Xe địa hình cỡ nhỏ", còn Tesla Model S chiến thắng ở cả 2 hạng mục gồm "Xe cao cấp" và "Thuần điện". Dòng xe này có giá bán khoảng 1,6 tỷ.

Euro NCAP đánh giá cao cả hai mẫu xe của Tesla khi đạt điểm cao trong bài kiểm tra "Bảo vệ người ngồi trên xe dành cho người lớn" và đạt điểm cao nhất trong số tất cả các mẫu xe ở hạng mục "Hỗ trợ an toàn" (98%). Những mẫu xe của Trung Quốc giành được giải thưởng tốt nhất phân khúc của Euro NCAP là Ora Funky Cat ở hạng mục "Xe gia đình cỡ nhỏ" và Wey Coffee 01 ở hạng mục "Xe địa hình cỡ lớn".

Những dòng xe ô tô được đánh giá là an toàn nhất năm 2022. Ảnh: Vietnamnet

Trong đó, Wey Coffee 01 - mẫu PHEV (Plug-in hybrid) duy nhất này còn giành được điểm cao trong hạng mục "Hỗ trợ an toàn" (94%). Cả hai mẫu xe Trung Quốc kể trên đều do hãng xe Great Walls Motors (Trường Thành) sản xuất.

Và mẫu xe chiến thắng cuối cùng của năm 2022 thuộc về Hyundai Ioniq 6. Chiếc sedan đạt vị trí tốt nhất trong phân khúc “Xe gia đình cỡ lớn” khi giành điểm số an toàn cho người lớn “cao đặc biệt”, đạt 97%. Giá dòng xe này đang bán từ khoảng 984 triệu đồng đến 1,16 tỷ đồng.

Ông Michiel van Ratingen, Tổng thư ký của Euro NCAP cho biết: “Năm 2022 là một trong những năm bận rộn nhất của Euro NCAP và chúng tôi đã chứng kiến sự xuất hiện một số nhà sản xuất ô tô mới cũng như rất nhiều công nghệ mới được ứng dụng lên ô tô."

Rõ ràng việc đạt tiêu chuẩn an toàn Euro NCAP ở mức tốt được các nhà sản xuất ô tô coi đây là yếu tố quan trọng để thành công ở thị trường châu Âu. Điều này có nghĩa là người tiêu dùng châu Âu sẽ được sở hữu những chiếc xe an toàn hơn nhờ trang bị các tính năng an toàn tốt nhất, ông Michiel van Ratingen nhấn mạnh.

Ngoài những dòng xe trên thì thị trường ô tô hiện nay còn nổi bật thêm nhiều dòng xe được người tiêu dùng đánh giá là an toàn gồm:

Lexus NX

Lexus NX là chiếc SUV hạng trung sang trọng, xe có giá bắt đầu 39.500 đô la (hơn 900 triệu đồng). Lexus đã đầu tư rất nhiều công nghệ tích hợp như hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 9,8 inch và màn hình cảm ứng 14 inch cũng có sẵn, xe còn được cung cấp Apple CarPlay và Android Auto. Chiếc xe NX được trang bị hệ thống an toàn Lexus +3.0 và một loạt tính năng nâng cao an toàn. Phía trước xe trang bị tính năng va chạm phát hiện người đi bộ, hỗ trợ theo dõi làn đường và kiểm soát hành trình bằng radar động mọi tốc độ cùng với các hệ thống khác. Đây là chiếc SUV được đánh giá an toàn nhất hiện nay. IIHS đã xếp chiếc xe vào Top Safety Pick +.

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 là chiếc xe chạy điện hoàn toàn, có không gian cabin và khu hành lý rộng hơn so với chiếc ID.3. Sau đánh giá của IIHS, chiếc xe đã được trao giải Top Safety Pick + cho năm 2021 và xếp hạng an toàn tổng thể NHTSA 5 sao. Đạt được xếp hạng này là do xe được trang bị đa dạng các hệ thống an toàn chủ động và thụ động.

Polestar 2

Polestar là sản phẩm liên doanh giữa Volvo và Geely của Trung Quốc. Chính vì vậy, đây là chiếc xe sử dụng hệ thống an toàn hiện đại nhất của Volvo. Polestar 2 là mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên, được trang bị tiêu chuẩn với tính năng giảm thiểu va chạm, phanh tự động và hỗ trợ lái. Nếu người mua chọn gói thí điểm, các tính năng nâng cao hơn như điều khiển hành trình thích ứng và camera 360 độ sẽ được thêm vào hỗn hợp.

Subaru Outback

Subaru Outback là xe có kiểu dáng chắc chắn nhất trên thị trường. Chiếc xe kết hợp hệ dẫn động bốn bánh với nội thất rộng rãi và dung tích hành lý 75,7 phân khối. Outback là chiếc xe đạt được danh hiệu an toàn hàng đầu của IIHS trong năm 2022. Đây là mẫu xe thiết kế lại năm 2020 đã cải thiện độ an toàn so với mẫu xe đi trước và chiếc xe vượt trội khi bảo vệ trẻ em ngồi trên xe. Điều đó khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các gia đình.

Mercedes C-Class

C-Class là phiên bản cao cấp nhất trên thị trường, nó giống như một chiếc S-Class thu nhỏ. Xe được trang bị các hệ thống an toàn, như hệ thống truyền động thông minh giúp giảm bớt gánh nặng cho người lái. Xe còn được trang bị hệ thống hỗ trợ khoảng cách chủ động, hệ thống này giúp giảm mệt mỏi khi giao thông đông đúc. Ngoài ra, xe có thêm bộ giảm chấn để cung cấp sự ổn định và giảm nguy cơ trượt khỏi đường.

Volvo C40

Chiếc xe C40 đứng đầu về độ an toàn hiện đại do Thụy Điển sản xuất. Volvo đã phát minh ra dây an toàn và đưa công nghệ này ra thị trường. Chiếc xe đã được trao giải Top Safety Pick + bởi IIHS 2022, nó là một trong những chiếc xe an toàn nhất trên thị trường.

Whips hay hệ thống bảo vệ Whiplash là tính năng do Volvo phát triển và đã xuất hiện trên nhiều mẫu xe của hãng. C40 cũng được trang bị và nó sẽ giúp ngăn chặn những trường hợp xấu nhất xảy ra.

Mazda 3

Mazda 3 2022 được trang bị gói tính năng tuyệt vời và IIHS đã liệt tên vào Top Safety Pick +. Xe có mức giá khởi điểm hơn 21.500 đô la (tương đương 500 triệu đồng), đây là chiếc xe có cabin cao cấp và công nghệ thông tin giải trí hiện đại. Tất cả các tính năng trang bị cho xe đều an toàn và tiêu chuẩn. Các tính năng đó bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường và phanh khẩn cấp tự động. Thậm chí, nếu bạn muốn tối ưu về độ an toàn hay thêm một số tính năng như giám sát điểm mù và nhận dạng biển báo giao thông đều có sẵn.

Mercedes EQS

Mercedes EQS là chiếc xe tuyệt đẹp về sự sang trọng trong tương lai. Xe được trang bị hệ thống truyền động điện 329 mã lực, tốc độ tăng tốc 0-60 dặm/giờ (96 km/h) chỉ mất 5,9 giây. Đặc biệt, EQS có phạm vi chạy điện 350 dặm (560 km) đáng ngạc nhiên.

Cơ quan thử nghiệm an toàn lớn của Châu Âu "Euro NCAP" đã trao tặng cho chiếc xe mức đánh giá cao nhất là năm sao. EQS đạt được điểm số này là vì xe được trang bị một loạt hệ thống an toàn tiên tiến và tiêu chuẩn. Cụ thể như gói hỗ trợ lái xe gồm các tính năng như hỗ trợ đánh lái né tránh, cũng như hệ thống lái xe thí điểm giúp người lái có thể rời mắt khỏi con đường trong khoảng thời gian ngắn ở tốc độ thấp.

Genesis G90

Genesis G90 là sedan cỡ lớn và sang trọng. Chiếc xe được thiết kế lại và nâng cấp đáng kể. G90 có giá khởi điểm khoảng 75.000 đô la (hơn 1,7 tỉ đồng) với tất cả tính năng an toàn đều là tiêu chuẩn. Xe được trang bị các tính năng tiên tiến như hỗ trợ lái xe đường cao tốc 2, điều khiển hành trình thích ứng, thậm chí hệ thống hoạt động ngay cả trên những đoạn đường cong. Ngoài ra, xe còn có điều khiển hành trình thông minh dựa trên điều hướng, xe sẽ tự động điều chỉnh tốc độ trên các đoạn đường khác nhau.

Nissan Rogue Sport

Rogue Sport được phát hành lần đầu tiên vào năm 2017, có giá cả phải chăng bắt đầu từ 24.000 đô la (560 triệu đồng). Nissan Connect được trang bị hệ thống màn hình cảm ứng 7,0 inch cung cấp khả năng tương thích cả Apple CarPlay và Android Auto. Rogue Sport là chiếc xe có sẵn với vô số hệ thống an toàn. Ngoài các tính năng an toàn xe còn được trang bị tính năng tiên tiến có khả năng bảo vệ phía sau. Tính năng phanh lùi tự động giúp phát hiện các vật cản phía sau, cảnh báo giao thông phía sau giống như một cặp mắt thứ hai khi điều khiển xe.

Tác giả: An Dương

Nguồn tin: vietq.vn