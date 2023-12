Những cách tăng cường khả năng chống nắng cho làn da từ bên trong

Các loại hạt

Các loại hạt như quả óc chó, hạt lanh và hạt chia cung cấp hàm lượng Omega-3 dồi dào. Chất này mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, trong đó có thể kể đến tác dụng bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, giúp làm giảm độ nhạy cảm của da với cả tia cực tím A (UVA) và tia cực tím B (UVB).

Các loại hạt có thể củng cố thêm hiệu quả bảo vệ da khỏi những tổn hại do ánh nắng mặt trời gây ra.

Do đó, bạn có thể kết hợp các loại hạt trong thực đơn bữa sáng của mình để củng cố thêm hiệu quả bảo vệ da khỏi những tổn hại do ánh nắng mặt trời gây ra. Ngoài ra, cá và trứng cũng là những nguồn cung cấp Omega-3 và mang lại nhiều lợi ích cho làn da.

Thực phẩm giàu carotenoid

Các loại rau củ quả có màu sắc sặc sỡ như cà chua, củ cà rốt, dưa hấu, rau có lá màu xanh đậm (bông cải xanh, cải bó xôi…) là những nguồn cung cấp carotenoid dồi dào.

Trong đó, nhiều loại thực phẩm giàu beta carotene có lợi cho việc chăm sóc da ngày nắng. Những thực phẩm này có đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi tác động tiêu cực do tia cực tím, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa, làm mờ nếp nhăn.

Những thực phẩm giàu beta carotene bao gồm: cải xoăn, rau bina, cà rốt...

Những thực phẩm giàu beta carotene bao gồm: cải xoăn, rau bina, cà rốt... Đặc biệt, rau bina có nhiều chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin. Rất hữu ích trong việc bảo vệ làn da khỏi nếp nhăn, tác hại của ánh nắng mặt trời và thậm chí là ung thư da.

Súp lơ trắng

Ngoài ra, súp lơ trắng cũng có chứa tỉ lệ chất chống oxy hóa cao, giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do gây hại. Mặt khác, súp lơ còn được xem là thực phẩm chống nắng tự nhiên nhờ chất histidine có trong nó. Axit alpha-amino này kích thích sản xuất axit urocanic – chất hấp thụ bức xạ tia cực tím.

Trà xanh

Trà xanh là thức uống giàu chất chống oxy hóa.

Trà xanh là thức uống giàu chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể. Hợp chất EGCG trong trà xanh giúp bảo vệ làn da khỏi ảnh hưởng từ tia cực tím, chống lại sự suy giảm collagen, giúp da sáng và khỏe hơn. Hơn thế, trà xanh chứa axit tannic có thể làm dịu làn da bị cháy nắng, giúp da hồi phục nhanh hơn.

Đậu phụ, sữa đậu nành

Các sản phẩm từ đậu nành, chẳng hạn như đậu phụ, đậu edamame, sữa đậu nành và tempeh có chứa isoflavone, có thể tăng cường collagen trong da, trì hoãn sự hình thành nếp nhăn và bảo vệ da chống lại ung thư.

Bổ sung thực phẩm này vào bữa sáng có thể giảm nguy cơ ung thư và bệnh tật, có lợi trong việc ngăn ngừa ung thư da và giữ cho các tế bào khỏe mạnh hơn. Đậu phụ cũng chứa nhiều vitamin khác, như vitamin E, giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời.

Quả việt quất

Quả việt quất cung cấp chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do gây hại cho da.

Quả việt quất cung cấp chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do có thể gây hại cho da do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Không những thế, với hàm lượng vitamin C trong việt quất, loại quả này còn giúp ngăn ngừa nếp nhăn rất hiệu quả, giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen tự nhiên trong cơ thể.

Tác giả: My Anh

Nguồn tin: Báo VTC News