Nhựa bao bì Vinh báo lãi hơn 21 tỷ trong 9 tháng đầu năm

CTCP Nhựa bao bì Vinh (HNX: VBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với doanh thu thuần đạt 199,8 tỷ đồng, giảm hơn 7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, lãi ròng đạt hơn 6,5 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của VBC đạt 618 tỷ đồng, lãi ròng hơn 21,1 tỷ đồng, tăng 100 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Năm 2025, VBC lên kế hoạch doanh thu đạt 820 tỷ đồng và 35,1 tỷ đồng lãi ròng, như vậy, sau 9 tháng đầu năm công ty này đã hoàn thành hơn 60% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản VBC ở mức 385,5 tỷ đồng, chiếm chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn (177,3 tỷ đồng) và hàng tồn kho (117 tỷ đồng). Trong bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của VBC hơn 216,5 tỷ đồng, hầu hết là nợ ngắn hạn.

VBC tiền thân là nhà máy Nhựa bao bì thuộc Công ty Hợp tác Kinh tế - Quân khu 4, được thành lập từ năm 1996. Doanh nghiệp này được cổ phần hoá vào năm 2002, và niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) từ đầu năm 2010. Tháng 8/2011, công ty đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất bao bì cơ sở 2 tại Gia Lách, Nghi Xuân, Hà Tĩnh với vốn đầu tư 54 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2025, VBC có vốn điều lệ gần 75 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ, sở hữu 51% cổ phần VBC là Tổng công ty Hợp tác Kinh tế.

Trong giai đoạn 2021-2024, doanh thu thuần của VBC giảm từ 1.000 tỷ đồng năm 2021 xuống 994,5 tỷ đồng năm 2022 và 874,5 tỷ đồng năm 2023 trước khi giảm xuống 822 tỷ đồng vào năm 2024. Lợi nhuận thuần của VBC có biến động không đáng kể khi công ty này bão lãi 28,1 tỷ đồng năm 2021, giảm xuống 27,2 tỷ đồng năm 2022 và tăng lên 28 tỷ đồng năm 2023 trước khi giảm về 27,9 tỷ đồng năm 2024.

