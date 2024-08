Nhóm cướp "nhí" manh động mang theo hung khí cướp tài sản

Ngày 15/8, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng gồm: Trần Văn Linh (SN 2006), trú tại huyện Tam Dương và Nguyễn Văn Nam (SN 2005), trú tại huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc; Hoàng Anh Tuấn (SN 2008) và Vi Vũ Trường (SN 2007), cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên về tội “Cướp tài sản”; đồng thời thu giữ được toàn bộ các vật chứng liên quan trong vụ án.

Nhóm cướp bịt mặt, mang theo hung khí đe dọa, đánh gây thương tích cho người đi đường để cướp tài sản.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 23h ngày 6/8, anh N.V.M (SN 1998), trú tại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Winner, BKS: 88L1-449… di chuyển trên đường 36m, theo hướng xã Đạo Tú đi Hợp Thịnh (Tam Dương). Khi đến cầu vượt đường sắt thuộc địa phận thôn Lê Lợi, xã Hợp Thịnh thì bị một nhóm đối tượng 4 người đi trên 2 xe mô tô cùng chiều, che bịt mặt bằng áo, mang theo hung khí là phóng lợn (dao bầu hàn tuýp sắt), vỏ chai thủy tinh áp sát từ phía sau.

Đối tượng cầm đầu Trần Văn Linh (x).

Sau đó, nhóm đối tượng đánh gây thương tích và cướp tài sản của anh M gồm xe mô tô, điện thoại di động, tiền mặt… Hậu quả, anh M bị thương tích và bị chiếm đoạt tài sản, giá trị khoảng 23 triệu đồng.

Công an huyện Tam Dương lấy lời khai đối tượng Hoàng Anh Tuấn.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Công an huyện Tam Dương nhận thấy đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, các đối tượng hoạt động hết sức manh động, liều lĩnh. Sau khi gây án, các đối tượng di chuyển qua nhiều tuyến đường trên các địa bàn Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Nguyên để đánh lạc hướng điều tra. Công an huyện Tam Dương đã tiến hành huy động toàn bộ lực lượng để tiến hành điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng gây án, thu hồi tài sản cho người bị hại.

Quá trình tập trung điều tra, xác minh, đến 14/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Dương đã làm rõ và bắt giữ các đối tượng Trần Văn Linh, Nguyễn Văn Nam, Hoàng Anh Tuấn, Vi Vũ Trường khi đang lẩn trốn ở địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, quen nhau qua mạng xã hội, thường xuyên bỏ nhà, tụ tập ở quán “nét” chơi game. Do không có tiền tiêu xài, Trần Văn Linh (có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản) rủ 3 đối tượng đi cướp tài sản, nếu nạn nhân chống trả, các đối tượng lấy hung khí đe dọa, gây thương tích.

