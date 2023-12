Nhờ lấy lại 2,7 tỷ đồng bị lừa, đôi vợ chồng bị lừa thêm 1 tỷ đồng

Đối tượng Trần Thị Hạnh

Ngày 25/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Hạnh (SN 1984) ở xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 15/11 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn tố giác tội phạm của một người dân ở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa tố cáo Trần Thị Hạnh đã giả danh cán bộ Công an có khả năng giải quyết truy tìm đối tượng gây án để lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Qua xác minh và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu Phòng Cảnh sát hình sự xác định: Năm 2020, trong khi tham gia chương trình thiện nguyện tại TX. Nghi Sơn, Trần Thị Hạnh đã quen biết chồng của nạn nhân.

Do trong đoàn có nhiều cán bộ Công an tham gia nên chồng nạn nhân nghĩ rằng Hạnh cũng đang công tác trong ngành Công an nên khoảng đầu tháng 3/2023, chồng của nạn nhân đã gọi điện cho Hạnh kể về việc vợ mình vừa bị lừa đảo qua mạng xã hội và mất số tiền 2,7 tỷ đồng và nhờ Hạnh giúp đỡ truy tìm đối tượng gây án để đòi lại số tiền đã mất.

Sau khi được vợ chồng nạn nhân kể qua điện thoại, Hạnh đã nhận lời giúp đỡ và nói có thể điều tra lấy lại số tiền bị lừa trước đó cho nạn nhân. Sau đó, Hạnh hướng dẫn nạn nhân viết đơn tố giác tội phạm gửi đến cơ quan Công an và nói rằng sẽ "tác động" với các đơn vị chức năng để nhanh chóng bắt giữ đối tượng lừa đảo lấy lại tiền cho nạn nhân.

Trong quá trình hướng dẫn, Hạnh đã nhiều lần yêu cầu gia đình nạn nhân đưa tiền cho mình để "lo việc" với tổng số tiền lên tới gần 1 tỷ đồng. Khoảng tháng 7/2023, sau khi đã gửi rất nhiều tiền cho Hạnh nhưng không giải quyết được việc như đã hứa, vợ chồng nạn nhân nghi ngờ Hạnh không phải Công an nên liên tục gọi điện đòi Hạnh phải trả lại số tiền đó.

Để trấn an tinh thần gia đình nạn nhân, Hạnh tiếp tục đưa ra thông tin mình đang là cán bộ Công an để lừa dối nạn nhân và không trả lại tiền. Đến tháng 11/2023, sau khi kiểm tra thì mới biết Hạnh không phải là Công an nên đã làm đơn gửi Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa để tố cáo.

