Nhìn thấy cơ hội đầu tư chắc thắng, thêm nhiều nhãn hàng đổ bộ Grand World

Áp lực giảm tải, tài chính thảnh thơi

Grand World hiện là địa điểm duy nhất quy tụ đầy đủ các thương hiệu của Ngọc Việt. Sở hữu tới 5 shop thương mại tại cùng một điểm đến, doanh nghiệp này hiểu rõ nhất tác động của chính sách hỗ trợ "có 1-0-2" đang được chủ đầu tư triển khai.

"Tôi tin tưởng chiến lược và sự đồng hành của của Vingroup sẽ giúp các nhà đầu tư duy trì được sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu trong dài hạn. Còn trong ngắn hạn, doanh nghiệp đã tiết giảm được nhiều khoản chi phí từ chính sách ưu đãi đang được áp dụng", anh Nguyễn Hải Anh, Quản lý chuỗi ẩm thực Ngọc Việt tại Grand World, chia sẻ.

Các thương hiệu của Ngọc Việt hội tụ đầy đủ tại Grand World

Cụ thể, khi chuyển về kinh doanh tại Grand World, chủ các căn shop thương mại có thể lựa chọn nhiều hình thức thanh toán linh hoạt với sự hỗ trợ, đồng hành của chủ đầu tư. Nếu chọn không vay vốn ngân hàng và thanh toán sớm (trong vòng 25 ngày từ khi kí thỏa thuận đặt cọc), khách hàng sẽ được nhận mức chiết khấu tới 11% giá gốc. Đồng thời, khách hàng còn được hưởng chiết khấu thêm trên số tiền và thời gian thanh toán sớm với lãi suất 11%/năm.

Hưởng "ưu đãi chồng ưu đãi", nhà đầu tư nhìn thấy lợi nhuận hấp dẫn tại Grand World

Quyết định mở rộng kinh doanh tại Grand World, nhà đầu tư cũng không phải đau đầu tìm kiếm các đòn bẩy tài chính vì đã có chủ đầu tư đã đứng ra làm cầu nối với ngân hàng. Nhờ đó, chỉ cần chi trả 30% giá trị căn shop là các kế hoạch kinh doanh đã có thể được triển khai.

Lãi suất được áp dụng cũng giúp xóa bỏ áp lực về số tiền phải chi trả hàng tháng, nhất là trong bối cảnh thị trường tài chính luôn có những biến số tăng giảm thất thường. Cụ thể, khách hàng sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên, không muộn hơn ngày 15/6/2026, không phải mất phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất. Nhờ đó, nhà đầu tư sẽ hoàn toàn thảnh thơi trong kế hoạch kinh doanh, sử dụng dòng tiền nhằm tối đa lợi nhuận.

Bên cạnh đó, nếu là thành viên của CLB Khách hàng tinh hoa - Vinhomes Elite Club, khách hàng sẽ được hưởng thêm mức chiết khấu theo các hạng: 0,5 % với Topaz (Hoàng Ngọc), 0,65% với Ryby (Hồng Ngọc), 0,85% với Diamond (Kim cương) và Diamond Elite (Tinh hoa).

Cũng chỉ ở Grand World, chủ các shop thương mại dù chưa triển khai các phương án kinh doanh cũng vẫn cầm chắc một khoản lợi nhuận cố định hàng tháng nếu ủy quyền cho chủ đầu tư khai thác. Cụ thể, với chương trình Cam kết tiền thuê kéo dài trong 36 tháng, khách hàng được nhận khoản hỗ trợ bằng tiền tương đương 5%/năm/tổng giá trị giao dịch - cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng mà nhiều ngân hàng hiện đang áp dụng.

Trong trường hợp tự kinh doanh, khách hàng vẫn được hỗ trợ 4%/năm/tổng giá trị giao dịch, trong vòng 36 tháng. Đây chính là điểm tựa vững chắc giúp nhà đầu tư an tâm tuyệt tối về kế hoạch kinh doanh tại Grand World bởi trong mọi hoàn cảnh, căn shop vẫn mang về nguồn thu ổn định.

Nhiều dãy shop tại Grand World không còn chỗ trống ngay từ thời điểm mới khai trương

"Chính sách ưu đãi vượt trội này đã tạo ra một cuộc đua tranh khốc liệt khi nhiều nhà đầu tư không muốn bỏ lỡ cơ hội vàng và đang nhắm đến những shop thương mại tại Grand World", anh Nguyễn Tùng, tư vấn của một sàn giao dịch tại Hà Nội, cho biết.

Cuộc đổ bộ của các thương hiệu trong và ngoài nước về Grand World càng mạnh mẽ khi có thêm phân khu K-Town, khai trương từ ngày 26/4. Với chính sách ưu đãi "khủng" được áp dụng, hàng trăm căn shop tại đây đã được các nhãn hàng lựa chọn dừng chân, trong đó, có nhiều cái tên tới từ xứ sở kim chi như Bonchon, Photo Palette, Seoul Hotteok & Hualala studio hay Genesis Escape…

Có chủ đầu tư hỗ trợ, shop thương mại không lo tìm khách

Tính đến tháng 6/2024, gần 6 triệu lượt du khách đã tới Grand World kể từ khi "vũ trụ giải trí" ra mắt cuối tháng 12/2023. Đây là kết quả của nhiều chương trình kích cầu đã được chủ đầu tư Vingroup thực hiện, nhằm hỗ trợ các shop thương mại tiếp cận nguồn khách hàng khổng lồ.

Lượng khách tới Grand World luôn dồi dào và tăng mạnh trong các dịp diễn ra sự kiện

Kéo du khách từ khắp nơi tới Grand World là hàng loạt lễ hội, sự kiện đình đám và các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Cùng với đó, sự góp mặt của những nghệ sĩ hạng A trong làng giải trí Việt cùng các ngôi sao quốc tế cũng là nhân tố khiến các sự kiện luôn đạt kỷ lục về số khách tham dự.

Đơn cử, đại nhạc hội "New You - New World" tháng 3/2024 đã thu hút 100.000 người hâm mộ; sự kiện khai trương K-Town cuối tháng 4, kéo hơn nửa triệu du khách tới Grand World trong dịp lễ 30/4-1/5; Lễ hội "Korea Travel Festa" diễn ra vào tháng 5/2024 thu hút hàng chục nghìn tín đồ Hallyu và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam…

Bên cạnh đó, Grand World cũng duy trì sức hút liên tục nhờ các show diễn thường nhật, như The Grand Vogage - "Show diễn thực cảnh kết hợp công nghệ 3D Mapping trên sân khấu thuyền lớn nhất Châu Á"; trình diễn pháo hoa hàng ngày và pháo hoa 120m vào mỗi thứ 7 hàng tuần...

Ocean City thu hút hàng vạn du khách đến tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng biển có 1-0-2 phía Đông Thủ đô

Hiện các shop thương mại cũng đang đón dòng khách bùng nổ khi nhu cầu nghỉ dưỡng biển tăng cao trong mùa hè với "kỳ quan" tại Ocean City như VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park, biển hồ Crystal Lagoon... Khách tới các "kỳ quan" này sẽ luôn "đính kèm" nhu cầu mua sắm - ẩm thực - vui chơi và Grand World sẽ là mê cung không thể không tới.

Tiện ích đa dạng, sự kiện lễ hội độc đáo, cùng với chính sách hỗ trợ có 1-0-2 từ chủ đầu tư, đã giúp giải bài toàn kinh doanh của các thương hiệu khi muốn đổ bộ về Grand World. Và lúc này chính là thời cơ vàng khi mùa cao điểm du lịch hè đã tới.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: toquoc.vn