Nhìn lại chân dung Bí thư, Chủ tịch Hải Phòng - Hải Dương

Theo Nghị quyết về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 được Quốc hội thông qua, TP Hải Phòng mới được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương. Trung tâm chính trị - hành chính mới đặt tại khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, TP Hải Phòng.

Sau khi sắp xếp, thành phố Hải Phòng mới có diện tích tự nhiên là 3.194,72km2, quy mô dân số 4.664.124 người, có 114 đơn vị hành chính cấp xã phường và 2 đặc khu.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội nghị để thông qua phương án nhân sự của TP Hải Phòng sau khi hợp nhất. (Ảnh: Báo Hải Dương).

Hiện nay, trong 4 nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Hải Phòng và Hải Dương, có 3 lãnh đạo là cán bộ từ Trung ương điều động về, 1 người trưởng thành tại địa phương.

Bí thư, Chủ tịch TP Hải Phòng trước khi sáp nhập

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, sinh năm 1969, quê quán tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Ông Châu tốt nghiệp Trường Đại học Luật TP HCM, có học hàm tiến sĩ Luật và hiện là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu trưởng thành từ giảng viên Trường Đại học Luật TP HCM và từng giữ các chức vụ như: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh; Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Ông Lê Tiến Châu. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Tháng 6/2021, ông Châu được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và giới thiệu hiệp thương làm Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Đến tháng 1/2023, ông được Bộ Chính trị phân công ông làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Ông Nguyễn Văn Tùng. (Ảnh: Vietnamnet).

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1964, quê quán tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Ông có trình độ thạc sĩ; kỹ sư Nông học - ngành trồng trọt.

Ông từng giữ các chức vụ: Phó giám đốc Sở NN-PTNT Hải Phòng; Chủ tịch huyện, rồi Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng; Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Từ tháng 6/2016, ông Nguyễn Văn Tùng giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho đến nay.

Bí thư, Chủ tịch tỉnh Hải Dương trước khi sáp nhập

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng, sinh năm 1973, quê quán tỉnh Vĩnh Phúc, trình độ tiến sĩ và hiện là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.

Trước khi được điều động về địa phương, ông Thắng từng giữ nhiều chức vụ quan trọn ở Trung ương: Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Quản lý công sản thuộc Bộ Tài chính; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 10/2022, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông về làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Ông Trần Đức Thắng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu, sinh năm 1972, quê quán xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Ông Châu có học vị tiến sĩ Luật, hàm Thiếu tướng.

Ông trưởng thành từ lực lượng Công an và trải qua nhiều vị trí quan trọng như: Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an), Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Ông Lê Ngọc Châu.

Tháng 8/2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định ông tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Tháng 9/2024, ông Châu được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương và giữ chức vụ này đến nay.

Tác giả: Khánh Hoài (T/H)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn