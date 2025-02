Nhiều nội dung đáng chú ý trong công bố kết luận thanh tra ACB Chi nhánh Nghệ An

Ảnh minh họa.

Thông tin từ Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN), Chánh Thanh tra, giám sát NHNN Chi nhánh Nghệ An đã ban hành Kết luận thanh tra số 18/KL-TTGS về việc thanh tra Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Chi nhánh Nghệ An (ACB Nghệ An).

Nội dung thanh tra là thanh tra hoạt động cấp tín dụng, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng; thanh tra hoạt đọng huy động vốn của tổ chức kinh tế, cá nhân (VND và ngoại tệ); thanh tra việc chấp hành một số quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối; phòng chống rửa tiền; phòng chống tham nhũng, tội phạm ngân hàng.

Theo kết luận thanh tra, về hoạt động cấp tín dụng của ACB Nghệ An về chất lượng công tác thâm định, xét duyệt cho vay; kiểm tra giám sát cơ bản tuân thủ quy định của pháp luật. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót như: Thẩm định và quyết định cho vay đối với một số khách hàng chưa chặt chẽ, chưa đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN của Thống đốc NHNN (đã sửa đổi, bổ sung); Công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay đối với một số khách hàng chưa cập nhật đầy đủ, kịp thời các tài liệu theo quy định của pháp luật.

Đối với hoạt động huy động vốn, lãi suất huy động VND và ngoại tệ, ACB Nghệ An thực hiện đúng quy định của NHNN về tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, các quy định khác của Thống đốc NHNN về huy động vốn trong thời kỳ thanh tra và quy định nội bộ của ACB. Lãi suất huy động vốn tuân thủ mức lãi suất đối với tiền gửi bằng VND do NHNN quy định trong từng thời kỳ. Việc huy động USD, Chi nhánh chấp hành mức lãi suất huy động mà NHNN quy định.

Về hoạt động kinh doanh ngoại tệ, ACB Chi nhánh Nghệ An đã nghiêm túc thực hiện quy định về tỷ giá, đối tượng mua, bán và hồ sơ chứng từ mua bán ngoại tệ.

Về việc thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền, đơn vị đã phân công Trưởng Bộ phận vận hành giao dịch ngân quỹ là nhân sự chịu trách nhiệm triển khai việc thực hiện công tác này để thực hiện nhận biết khách hàng và cập nhật thông tin khách hàng trong suốt quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng; thực hiện phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro và tiến hành giám sát, phân tích rà soát giao dịch đáng ngờ theo quy định nội bộ của ACB và quy định của pháp luật.

Về thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, tội phạm (PCTN, TP) trong ngành ngân hàng, ACB Nghệ An đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Thành lập, kiện toàn, xây dựng và hoàn thiện Quy chế hoạt động của Tiểu ban chỉ đạo PCTN, TP tại Chi nhánh; Quán triệt và giám sát việc thực hiện các quy định nội bộ liên quan bộ quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp; Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo; Trong thời kỳ thanh tra không phát sinh vụ việc tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị.

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra, giám sát NHNN Chi nhánh tỉnh Nghệ An yêu cầu ACB Chi nhánh Nghệ An thực hiện kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan đến các tồn tại, sai sót, thực hiện trước 31/1/2025.

Rà soát và có các ứng xử tín dụng để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động cho vay, thực hiện trước 31/1/2025.

Cơ quan thanh tra cũng yêu cầu ACB Nghệ An thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn, thực hiện trước 31/3/2025.

Tác giả: Anh Mai

Nguồn tin: baoquankhu7.vn