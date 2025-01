Ông Trần Hùng Huy lên tiếng về tin đồn lãnh đạo ACB đánh bạc

Tối 4/1, trên trang Facebook cá nhân, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Á Châu (ACB) - ông Trần Hùng Huy đã lên tiếng khuyến cáo khách hàng cần nắm rõ thông tin, tránh bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những luồng thông tin sai sự thật về lãnh đạo ACB.

Trước đó, Ngân hàng Á Châu (ACB) cũng đã phát đi thông báo bác bỏ những thông tin bịa đặt liên quan đến lãnh đạo ACB lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

Trong thông báo, Ngân hàng ACB cho biết đã nhận được thông tin về một số cá nhân lợi dụng mạng xã hội để livestream đưa thông tin bịa đặt, thất thiệt về lãnh đạo ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài hàng chục triệu đô...

“Các thông tin bịa đặt này đã xâm phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của lãnh đạo và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của ACB. Đặc biệt, các thông tin sai sự thật này còn có nguy cơ gây xáo trộn, hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh tài chính, tiền tệ của ngành tài chính, ngân hàng tại Việt Nam”, thông báo nêu rõ.

Hiện tại, ACB đã thực hiện thu thập toàn bộ những nội dung đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật theo đúng trình tự pháp luật để báo cáo sự việc đến các cơ quan quản lý có thẩm quyền xử lý theo đúng pháp luật.

Đại diện ACB khẳng định, là một ngân hàng hàng đầu về quản trị rủi ro, ngân hàng luôn đề cao sự minh bạch, an toàn và trách nhiệm cao trong mọi hoạt động để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, cổ đông và đối tác.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng, trong 9 tháng năm 2024, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 15.335 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2023. Tính đến hết ngày 31/12/2024, tổng tài sản của ACB ở mức 777.392 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng của ngân hàng ở mức 554.908 tỷ đồng, tăng 13,8% so với đầu năm.

ACB cũng là một trong những ngân hàng được NHNN nâng hạn mức tín dụng trong tháng 11/2024. Theo Chứng khoán KBVS, hạn mức tín dụng được cấp mới của ACB khoảng 20%, đồng thời cũng là mức room tín dụng cao nhất dành cho khối các ngân hàng cổ phần.

Từ lợi thế đó nhiều công ty chứng khoán cũng đã đưa ra dự báo tích cực về bức tranh kinh doanh của ngân hàng này trong quý IV/2024. VCBS dự báo, trong quý IV năm 2024, tổng thu nhập hoạt động của ACB sẽ đạt 8.748 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế dự kiến sẽ đạt 5.476 tỷ đồng, tăng 8,6% so với quý 4 năm trước.

