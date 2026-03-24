Nhiên liệu căng thẳng, hàng không sắp tăng phụ thu và tạm dừng một số đường bay

Tạm dừng nhiều đường bay, tăng phụ thu quốc tế

Cập nhật đánh giá tác động từ cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông đến lĩnh vực hàng không Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam cho hay, việc hạn chế nguồn cung nhiên liệu hàng không (Jet A-1) ảnh hưởng từ tình hình chiến sự tại Trung Đông đã khiến các hãng hàng không trong nước đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu hàng không.

Trước tình hình này, Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) xác định mục tiêu ưu tiên duy trì các đường bay kết nối hàng không quốc gia, đảm bảo hoạt động giao thương, du lịch và đối ngoại của đất nước cũng như duy trì các đường bay huyết mạch nội địa để phục vụ đi lại của người dân trong nước.

Trong khi đó, hãng dự kiến tạm dừng khai thác trên một số đường bay từ ngày 1/4/2026 bao gồm: Hải Phòng - Buôn Ma Thuột, Hải Phòng - Cam Ranh, Hải Phòng - Phú Quốc, Hải Phòng -Cần Thơ, TP.HCM - Vân Đồn, TP.HCM - Rạch Giá, TP.HCM - Điện Biên. Số chuyến bay bị hủy trên các đường bay này là 23 chuyến/tuần.

Vietjet Air cũng đã có thông báo gửi các đại lý về việc điều chỉnh phụ phí xăng dầu đối với các đường bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc, áp dụng từ ngày 1/4/2026.

Cụ thể, trên các đường bay kết nối TP.HCM/Phú Quốc/Cam Ranh/Đà Lạt với Hàn Quốc, phụ phí nhiên liệu tăng từ 500.000 đồng lên 1,57 triệu đồng mỗi chặng, tương đương từ 19 USD lên 60 USD (áp dụng cho hệ thống GDS).

Trong khi đó, các đường bay từ Hà Nội/Đà Nẵng đi Hàn Quốc ghi nhận mức tăng từ 420.000 đồng lên 1,33 triệu đồng mỗi chặng, tương đương từ 16 USD lên 51 USD.

Hãng lý giải, việc phụ thu xăng dầu được tính cho khách hàng theo mức quy định bởi Chính phủ của quốc gia áp dụng, trên cơ sở tham chiếu giá dầu trung bình trong hai tháng trước thời điểm công bố và áp dụng cho 2 tháng. Giá nhiên liệu tham chiếu áp dụng là trung bình giá MOPS hàng ngày trên thị trường Singapore trong vòng 1 tháng, tính ngược từ 15 ngày trước thời điểm xuất vé áp dụng.

Nếu giá nhiên liệu trung bình hai tháng dưới 35 USD, hãng sẽ không thu phụ phí nhiên liệu.

Ngoài ra, Vietjet Air sẽ điều chỉnh lịch bay Nhật Bản - Việt Nam, hủy nhiều chuyến trong giai đoạn cao điểm.

Với đường bay Narita - Hà Nội, hãng sẽ dừng toàn bộ các chuyến bay mang số hiệu VJ934 và VJ935 trong khoảng thời gian từ ngày 7/4 - 30/4. Tương tự, các chuyến bay giữa Kansai và Hà Nội (VJ930, VJ931) cũng bị hủy toàn bộ từ ngày 8/4 đến hết tháng.

Xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu

Về diễn biến giá nhiên liệu hàng không, trong các ngày 20/3-22/3/2026, thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng tại Trung Đông.

Giá dầu thô Brent dao động quanh mức 110-120 USD/thùng, trong khi dầu WTI ghi nhận khoảng 110-114 USD/thùng.

Tại châu Á, trên thị trường giá Jet A-1 (MOPS Singapore) duy trì ở mức rất cao, phổ biến trong khoảng 220-230 USD/thùng, kéo chênh lệch giá giữa nhiên liệu hàng không và dầu thô tiếp tục nới rộng, đặc biệt mức premium tăng lên mức 33,11 USD/thùng (ngày 18/3) và đạt đỉnh 39,6 USD/thùng cùng ngày.

Trước đó, theo khảo sát nhanh do Cục Hàng không Việt Nam thực hiện với gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực, có hơn 60% các hãng đã, đang hoặc dự kiến áp dụng tăng phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh nâng giá vé kể từ trung tuần tháng 3/2026.

Hai hình thức chủ yếu được các hãng áp dụng bao gồm: Thứ nhất, một số hãng không tách riêng phụ thu nhiên liệu mà điều chỉnh trực tiếp vào giá vé cơ sở, với mức tăng phổ biến từ 5 đến 20% tùy theo đường bay và hạng dịch vụ như Air France, Thai Airways, United Airlines...

Thứ hai, áp dụng phụ thu nhiên liệu riêng (YQ/YR) - một khoản thu bổ sung ngoài giá vé cơ bản với mức điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến giá nhiên liệu. Một số hãng như Malaysia Airlines, Batik Air, All Nippon Airways hay China Southern Airlines… đã triển khai hoặc điều chỉnh tăng phụ thu với biên độ dao động từ khoảng 130.000 đồng đến trên 10 triệu đồng/vé, tùy theo cự ly bay và hạng dịch vụ.

Đồng thời, đối với vận tải hàng hóa, một số hãng như Lufthansa và Korean Air áp dụng phụ thu nhiên liệu ở mức khoảng 17.000-40.000 đồng/kg.

"Hiện tại, các hãng hàng không Việt Nam cũng đang xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế và có thể áp dụng từ đầu tháng 4/2026", Cục Hàng không Việt Nam cho hay.

Tác giả: Ngân Tuyền

Nguồn tin: anninhthudo.vn